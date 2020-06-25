Госдолг в мае вырос на 0,6% или на 13 млрд грн
По данным Минфина, за май долг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом – увеличился на 0,68 млрд долларов (на 0,8%).
На внешний долг приходится 51% суммы всего долга. Доля государственного долга – 88,2%.
В мае Министерство финансов провело все четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,6 млрд, из них рекордная сумма в национальной валюте – 41,8 млрд грн. На фоне роста спроса и стабилизации экономической ситуации средневзвешенная доходность ОВГЗ уменьшилась, в том числе за 3-месячным – с 11,26% в начале мая до 10,19% на конец месяца. Уменьшение ставок по шестимесячным ОВГЗ составило 0,95 процентных пункта, до 10,33% годовых.
Расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн (в сумме 55,9 млрд долларов).
Государственный и гарантированный долг Украины в разрезе валюты погашения, млрд единиц
Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ на сумму 2,1 млрд долларов. Кроме того, 10 июня Европейская комиссия перечислила 500 млн евро. Эти суммы существенно увеличат госдолг по итогам июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство финансов 28 мая погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа, выпущенных под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.
- По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП.
- Минфин составил список слов, которые запрещено употреблять чиновникам во время публичных дисскусий на тему госдолга и экономической ситуации в Украине. Министерство запретило употреблять такие слова и выражения: "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "отмена национализации Приватбанка", "компромисс с бывшими владельцами Приватбанка" и др.