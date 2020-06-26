Германия готовит ответ на новые санкции США против "Северного потока – 2", – СМИ
Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с новыми планируемыми санкциями США, поскольку они могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.
Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике немецкого парламента Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозу санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода, и пошлины на сжиженный природный газ из США.
Напомним, в начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток – 2". В нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Демократы и республиканцы, как и обе палаты конгресса, считают, что проект газопровода представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно препятствовать его реализации. Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования, а также на услуги, такие как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации газопровода.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток - 2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2".
- Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве "Северного потока - 2" из-за американских санкций.