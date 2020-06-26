Германия готовит ответ на новые санкции США против "Северного потока – 2", – СМИ

Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с новыми планируемыми санкциями США, поскольку они могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.

Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике немецкого парламента Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозу санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода, и пошлины на сжиженный природный газ из США.

Напомним, в начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток – 2". В нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Демократы и республиканцы, как и обе палаты конгресса, считают, что проект газопровода представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно препятствовать его реализации. Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования, а также на услуги, такие как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации газопровода.

Как ранее сообщал Фокус: