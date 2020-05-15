В Германии отказались освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы ЕС

Оператору "Северного потока – 2" придется внести серьезные коррективы в проект

Федеральное сетевое агентство ФРГ (национальный отраслевой регулятор) отказало в освобождении газопровода "Северный поток – 2" от правил газовой директивы ЕС. Причина отказа заключается в том, что проект не был реализован до 23 мая, что было условием выведения проекта из-под правил, сообщила DW.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока – 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", – говорится в заявлении.

Это означает, что "Северный поток – 2" теряет поддержку главного союзника в Европе и не сможет использоваться на полную мощность.

Напомним, новые поправки к европейской газовой директиве были одобрены на уровне ЕС в феврале прошлого года. Их суть заключается в применении правил внутреннего рынка ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в страны ЕС. Поставщиком и оператором газа не может выступать одна и та же компания, а к трубе должен быть обеспечен доступ третьих сторон.

Для "Северного потока – 2" это означает, что компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от "Газпрома" (которому она сейчас принадлежит на 100%), а 50% мощностей трубы должны быть зарезервированы для других поставщиков.

Строительство газопровода было остановлено в декабре прошлого года, когда США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубы, немедленно прекратить строительство.

Если газопровод будет запущен даже на половину своей мощности, этого не хватит России для того, чтобы осуществлять поставки газа в Европу без участия газотранспортной системы Украины.

Пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сообщил, что компания ознакомилась с позицией немецкого регулятора и не согласна с ней. "Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав", - заявил он.

Nord Stream 2 AG, как ожидается, подаст протест в Высший земельный суд в Дюссельдорфе, который, скорее всего, перенаправит жалобу в Европейский суд. Шансы на успешное разбирательство невелики: чиновники в Брюсселе неоднократно заявляли о необходимости диверсифицировать поставки газа и снижать зависимость от России.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" может задержаться как минимум на два года. При определенных условиях проект может и вовсе "умереть". Об этом заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

"Северный поток - 2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявлял минист энергетики РФ Александр Новак. Сейчас это судно прибыло в район строительство газопровода.

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