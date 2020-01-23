Есть шанс, что "Северный поток-2" умрет, как бы РФ не "била себя в грудь", – Atlantic Council
2020-01-23 20:38:35
И все из-за санкций США, которые могут "сделать кровопускание" любой иностранной компании, которая захочет иметь дело с РФ
Строительство газопровода "Северный поток-2" может задержаться как минимум на два года. При определенных условиях "СП-2", может и вовсе "умереть".
Об этом заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, пишет Укринформ.
По его словам, проект "Газпрома" и вовсе можеть свернуться, как бы россияне не "били себя в грудь".
"Не буду делать предсказаний, но существует очень хороший шанс, что "СП-2" умрет. Это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее", – заявил Хербст.
Свое мнение аналитик подкрепил санкциями США, которые могут "сделать кровопускание" любой иностранной компании, которая захочет иметь дело с РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".
- Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.
- "Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак.