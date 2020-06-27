Правительство объявило график повышения "минималки": с 1 сентября – 5 000 грн

Правительство определило предварительный график повышения минимальной заработной платы в Украине.

Об этом стало известно в ходе совещания под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в Кабмине сделали необходимые расчеты, а премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

В частности, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января следующего года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысяч гривен.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", – сказал Зеленский.

По словам президента, он знает, что "это нелегко – взять и повысить".

"Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – резюмировал глава государства.

Напомним, согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%. В июне министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле этого года фактический размер прожиточного минимума в месяц на одного человека составлял 3846 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4411 грн ), для детей до 6 лет – 3597 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4422 грн, для трудоспособных лиц – 3983 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4948 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3264 грн.