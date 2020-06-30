Теневая экономика в 2019 году составила менее 30% ВВП
Минэкономики считает, что в стране в 2019 году сохранялась тенденция снижения уровня теневой экономики. В то же время остаются пять факторов, сдерживающих процессы детенизации.
- Низкий уровень защиты прав собственности. Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности (ГИК), в 2019 году по показателю эффективности государственных и общественных учреждений Украина заняла 104-е место среди 141 стран. По уровню защиты прав собственности она 128-я, по уровню защиты прав интеллектуальной собственности – 118-я.
- Несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками являются недостаточная институциональная состоятельность и независимость судебной системы, как следствие, – низкий уровень общественного доверия к ней.
- Высокий уровень коррупции.
- Сохранение вызовов стабильному функционированию финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов – около 56%.
- Наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам экс-министра экономики Тимофея Милованова, борьба с теневой экономикой – не самоцель. Необходимо, чтобы правила игры стимулировали развитие более успешных компаний.
- Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Ernst & Young при поддержке Mastercard.