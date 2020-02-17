Около 24% ВВП Украины находится в тени, – исследование

Только 38% предприятий малого и среднего бизнеса предоставляют клиентам возможность оплаты за товары и услуги по безналичному расчету

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн. Об этом говорят предварительные результаты исследования, проведенного Ernst & Young при поддержке Mastercard, и опубликованного Национальным банком.

"При этом 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика", – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 26,2% "наличной теневой экономики" – это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) – "пассивная теневая экономика", где инициатором соответствующего расчета является продавец.

По мнению экспертов Ernst & Young, на снижение доли теневой экономики может позитивно повлиять переход на осуществление соцвыплат исключительно в безналичной форме, введение налоговых льгот, установка торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

По данным Mastercard, только 38% предприятий малого и среднего бизнеса в Украине предоставляют клиентам возможность оплаты за товары и услуги по безналичному расчету.

Исследование было проведено в рамках меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Минэкономики, Нацбанком и Госстатом.

Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие. Исторически уровень теневой экономики в указанных странах колебался от 10,1% до 26,9% ВВП.

Украинская Стратегия развития финансового сектора предусматривает снижение доли теневой экономики с 30% ВВП (оценка Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года.

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