Виртуальная точка передачи газа начала работать на границе Украины с Польшей
С запуском этой точки пройдена еще одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа, сообщил руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Он подчеркнул, что создание виртуальной точки – это требование европейских газовых кодексов. Ее суть состоит в том, что если есть встречные потоки газа, то их можно зачесть, реально пропустив через границу только разницу между объемами.
В результате упрощается работа трейдеров, создается дополнительная гибкость и увеличивается пропускная способность системы, операторы могут экономить топливный газ (за счет его сжигания производится транспортировка газа по трубе).
Запуск виртуальной точки также позволяет ОГТСУ начать замену 15 км трубопровода на одном из участков без ограничения объемов транспортировки газа между Украиной и Польшей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне цена на газ для населения снизились на 6%.
- В конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Цена как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.
- Спрос на газ в Европе падает на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хранилища газа заполнены значительно больше, чем обычно в это время года. Импорт сжиженного газа (СПГ) приостановлен, несмотря на то, что цены на него сейчас рекордно низкие.