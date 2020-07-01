Виртуальная точка передачи газа начала работать на границе Украины с Польшей

С запуском этой точки пройдена еще одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа, сообщил руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что создание виртуальной точки – это требование европейских газовых кодексов. Ее суть состоит в том, что если есть встречные потоки газа, то их можно зачесть, реально пропустив через границу только разницу между объемами.

В результате упрощается работа трейдеров, создается дополнительная гибкость и увеличивается пропускная способность системы, операторы могут экономить топливный газ (за счет его сжигания производится транспортировка газа по трубе).

Запуск виртуальной точки также позволяет ОГТСУ начать замену 15 км трубопровода на одном из участков без ограничения объемов транспортировки газа между Украиной и Польшей.

Как ранее сообщал Фокус: