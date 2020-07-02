Курс гривны: национальная валюта резко подешевела после отставки Смолия

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Курс евро на 2 июля был установлен на уровне 29,997 грн/евро. 3 июля один евро будет стоить 30,659 грн. Европейская валюта подорожает на 66 копеек.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Отметим, что к открытию межбанка 2 июля доллар в покупке подорожал на 15 копеек, а в продаже – на 16 копеек. Евро прибавило в покупке 38 копеек, а в продаже – 39 копеек. Нацбанк начал продавать валюту для сдерживания паники.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что в ближайшие дни ситуация на валютном рынке успокоится, поскольку оснований для значительных колебаний курса гривны на валютном рынке нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.