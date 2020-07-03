Не давление, а проблемы коммуникации. У Зеленского объяснили отставку главы НБУ

Отставка главы Нацбанка – это следствие "архаичной" коммуникационной политики Нацбанка. Об этом в эфире телеканала Дом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"К сожалению, коммуникационная политика Нацбанка осталась старой, она десятилетней давности. Когда ты объясняешь, но объясняешь только когда тебе этого хочется", – говорит Устенко.

"Экспертное сообщество, депутаты Верховной Рады и сами игроки банковского сектора, прежде всего коммерческие банки, хотели четкой позиции со стороны Нацбанка, чтобы НБУ объяснил, что происходит, какие шаги предпринимаются, почему именно эти шаги, а не другие", – пояснил Устенко.

Также советник Зеленского добавил, что незаменимых нет и нового главу НБУ найдут достаточно быстро.

"Роль любой личности в истории достаточно высока, но незаменимых у нас точно нет . Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, экспертов, представителей финансового сектора и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Рады", – заявил он.

Сам Смолий уже объяснил, что имел ввиду под "политическим давлением". По его словам, это рекомендованный финкомитетом Рады проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также представление 64 нардепов в КСУ о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ, а также хотят "помочь" в борьбе за Приватбанк", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

"Подрыв" Нацбанка означает откат реформ и их поддержку международными партнерами. С таким заявлением выступили послы G7 по поводу отставки главы НБУ Якова Смолия.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.