Рада уволила главу НБУ Якова Смолия

Верховная Рада уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов.

Во время выступления в сессионном зале перед голосование Смолий снова повторил, что ушел в отставку в качестве протеста против "систематического политического давления" на НБУ с целью принятия решений, "которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочным победах и могут стоить дорого украинской экономике в долгой перспективе".

Он заявил, что во время пребывания во главе НБУ вместе с членами правления исполнял роль щита для защиты НБУ от давления политиков.

В качестве примеров такого давления он назвал иски в суды, "проплаченные" митинги, информатики и необоснованные оценки со стороны политиков, использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри институции.

"Значит ли моя отставка, что независимость получилось сломать. Нет – это протест, сигнал, предупреждение, красная линия. Своей отставкой я пытаюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы центрального банка. Сейчас команда проявления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Но очень важно, чтобы их работе перестали мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ", – заявил Яков Смолий.

До назначения нового главы НБУ исполнять его обязанности будет первый замглавы Екатерина Рожкова.

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.