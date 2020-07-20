Доллар должен стоить 10,33 грн, – индекс "Биг-Мака"

Новый "Индекс Биг-Мака" продемонстрировал, что украинская гривна является одной из самых недооцененных валют мира – четвертой с конца.

По данным создателей The Big Mac Index, журнала The Economist, гривна недооценена на 61,9%.

Формула расчета этой цифры очень простая. На сегодняшний день в США "Биг-Мак" стоит 5,71 доллара, а в Украине – 59 гривен. Таким образом, в пересчете на "бургеры" курс гривны должен составлять 10,33 грн, что почти втрое дороже ее реальной стоимости – 27,13 грн.

Хуже дела обстоят только у южноафриканского рэнда (-67,4%), российского рубля (-66,5%) и турецкой лиры (-64,3%). А вот самой переоцененной валютой, согласно исследованию, назван швейцарский франк (+20,9%).

Фото: Economist.com

Как известно, "Индекс Биг-Мака" проводится ежегодно, начиная с 1986 года, однако "бургерономика" никогда не претендовала на звание точной науки, поэтому не следует относиться к ее методу с излишней строгостью.

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