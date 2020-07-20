Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главы Нацбанка

Президент заверил, что осознает и поддерживает важность независимости главы НБУ.

Новый руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко был сегодня официально представлен трудовому коллективу. Голосование за его назначение председателем Нацбанка состоялось в Верховной Раде 16 июля. За кандидатуру Шевченко проголосовали 332 депутата, против – 6, воздержались – 39, не голосовали – 20.

Прямую трансляцию мероприятия можно было увидеть на странице президента Украины Владимира Зеленского Facebook.

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Знакомя сотрудников НБУ с их новым руководителем, президент отметил, что осознает, насколько важна для главы Нацбанка его независимость. Однако помимо независимости, уточнил Владимир Зеленский, руководитель главного финучреждения страны должен обладать еще тремя качествами: профессионализмом, мужеством и ответственностью. "Убежден, что господин Шевченко – именно такой человек", – отметил Владимир Зеленский.

В качестве ориентиров для нового руководителя Нацбанка президент указал продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми мощными партнерами Украины.

До назначения главой НБУ Кирилл Шевченко 5 лет возглавлял правление Укргазбанка. На посту руководителя Нацбанка Украины он сменил Якова Смолия, который покинул пост 1 июля. В заявлении об увольнении, которое Смолий адресовал президенту Украины, в качестве причины было указано "систематическое политическое давление".

Верховная Рада проголосовала за увольнение Якова Смолия, который возглавлял Нацбанк с весны 2018 годы, 3 июля.

До него этот пост занимала Валерия Гонтарева.