В ООН показали первые цифры ущерба от коронавируса

Организация Объединенных Наций впервые предоставила исчерпывающую информацию о воздействии пандемии, как на число туристов, так и на потерю доходов. Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 миллиардов долларов.

Специальное подразделение ООН, Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала убытки от простоя мирового туристического бизнеса с начала года по май включительно.

В материале сообщается, что только в мае 2020 года число международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года в связи с почти полным закрытием границ. В годовом перерассчете падение количества туристов в период с января по май оценили в 56%.

Закрытие границ провело к сокращению числа туристов на 300 миллионов человек. Как сообщает UNWTO: "Еще до мая, стоимость убытков в три раза превышала потери в глобальный экономический кризис 2009 года".

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что следует думать не только о караннтинных мерах но и о людях, чьи бизнесы простаивают:

"Эти последние данные ясно показывают важность возобновления туризма, как только это будет безопасно. Резкое падение международного туризма ставит под угрозу многие миллионы средств к существованию, в том числе в развивающихся странах. Правительства в каждом регионе мира несут двойную ответственность: уделять приоритетное внимание общественному здравоохранению, а также защищать рабочие места и бизнес".

Большинство членов экспертной группы UNWTO по туризму ожидают восстановления международного туризма только ко второй половине 2021 года.

Напомним, несколько дней тому во Всемирной организации здравоохранения заявили, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину от COVID-19 не раньше первой половины 2021 года.

Сегодня, 28 июля, от коронавируса в Украине за сутки заболели 919 человек, что на 112 человек больше, чем сутками ранее.