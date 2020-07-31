Братья Суркисы вывели более $150 млн из "Приватбанка", – расследование

Американская компания Kroll, которая занимается корпоративными расследованиями, описала схему, по которой олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из "ПриватБанка" во время его национализации в 2016 году.

Американская газета "Chicago Morning Star" опубликовала выдержки из отчетов Kroll. Расследование продоводилось с 2016 по 2017 годы.

Согласно выводам Kroll, в 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с "ПриватБанком" получили кредиты от кипрского филиала банка на 361 миллион долларов. Эти деньги были внесены на хранение в "Приватбанке" на срок до двух лет, после чего их перенаправили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов "в один и тот же день и по одному и тому же адресу".

Эти 6 офшорных компаний, это: Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Их агентство расследований связывает с братьями Игорем и Григорем Суркисами – партнерами бывшего крупнейшего акционера "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

"Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам", – сообщили в отчете Kroll, и уточнили, что "по этой схеме из "ПриватБанка" выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра".

Расследование Kroll продоводилось с 2016 по 2017 годы. Сообщается, что братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками "Приватбанка", однако 15 июня 2020 года они проиграли "ПриватБанку" в Верховном суде, где им не удалось оспорить факт связанности с Коломойским.

Как мы сообщали ранее, футбольный клуб Игоря Суркиса "Динамо" возглавил Мирча Луческу, бывший тренер "Шахтера" Рината Ахметова. Контракт с новым тренером "Динамо-Киев" лег в основу сразу нескольких теорий заговора.