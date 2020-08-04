Американский индекс NASDAQ обновил исторический максимум

Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) – до 10902,8 пункта.

По данным издания, поддержку рынку оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.

Бумаги Apple Inc. в понедельник подорожали на 2,5%. Котировки Microsoft Corp. повысились на 5,6% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

Индекс Dow Jones вырос на 236,08 пункта (0,89%) – до 26664,4 пункта.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта.

Напомним, американские Apple и Microsoft стали первыми в истории технологическими компаниями, чья капитализация превысила $1,5 трлн. Исторический рекорд был установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ.