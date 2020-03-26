Пандемия коронавируса: фьючерсы на апельсиновый сок стали лучшими активами года

В марте фьючерсы на сок выросли более чем на 20% из-за пандемии

В мире фьючерсы на апельсиновый сок выросли более чем на 20% в марте, так как потребители сконцентрировались на здоровом питании в свете мировой пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Вместе с ростом спроса, значительно снизилось предложение, так как производители сталкиваются с трудностями в перевозке из-за транспортных ограничений. Это привело к росту фьючерсов и говорит о росте стоимости доставки в ближайшие месяцы.

По словам аналитиков, фьючерсы на апельсиновый сок являются лучшими активами в этом году.

"Вспышки COVID-19 отражаются как на спросе, так и на предложении. Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолетов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки", – рассказал лавный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Что касается предложения, существуют также проблемы с нехваткой рабочей силы, поскольку плантации также вводят ограничения, связанные с социальным дистанцированием.

"Трейдеры задаются вопросом, собираются ли рабочие выходить на производства в США и Бразилии", – говорит аналитик из американской компании Price Futures Group Джек Сковилл.

Фьючерсы на апельсиновый сок демонстрируют наибольший ежемесячный прирост с октября 2015 года, в то время как мировые фондовые биржи подвергаются значительным потрясениям.

Аналитики подчеркивают, что скачек фьючерсов на апельсиновый сок повлечет за собой рост цен на продукт в магазинах.

"Эффект передачи будет быстрым, поскольку производители переложат повышение цен на супермаркеты и покупателей", – говорит Иннес.

Как ранее сообщал Фокус: