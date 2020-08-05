Украина вводит особый инвестиционный режим в контролируемой части Донбасса

Правительство Украины готовит новую экономическую стратегию для Донбасса, а уже в сентябре Кабмин рассмотрит ее дорожную карту.

Об этом в специальной колонке на сайте "Атлантического Совета" написал глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

По словам вице-премьера конфликт на Востоке "разрушил Донбасс довоенной эры" и на данный момент уже бессмысленно говорить просто о "восстановлении региона", а вместо этого следует сосредоточиться на создании новой экономики.

"Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", – написал Резников.

Министр отметил, что он провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта. Для того, чтобы застраховаться от рисков, по словам Резникова, в Украине будет создан специалный целевой фонд.

"Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать", – добавил чинвник.

Одновременно Резников обратил внимание на то, что данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

Напомним, вчера, 4 августа, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.