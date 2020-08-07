Выгодно вложить. В какие инструменты финансового рынка инвестировать, чтобы заработать
Вкладчик одного украинского банка Иван Горбенко — на распутье. Ему предстоит решить, что делать со вкладом в гривне: продлить срок еще на три или шесть месяцев либо же забрать деньги "под матрас". Новая доходность депозита его не устраивает. "Когда полгода назад я размещал вклад, ставка была 14% годовых, а сейчас на новый срок банк предлагает 8,5%. Есть риск, что она не покроет даже уровня инфляции", — рассуждает Горбенко. Его ситуация достаточно типичная для тех, кому есть что терять из-за возможных последствий экономического кризиса в Украине.
Получить 10%
Депозитные вклады в банках в текущем году остаются одним из ключевых направлений получения украинцами процентного дохода. Даже карантин не стал помехой банкам для привлечения новых вкладов. По данным НБУ, за январь — май 2020 года объем средств граждан-физлиц на счетах банков вырос на 66,5 млрд грн, до 619,1 млрд грн. И это несмотря на снижение доходов, деловой активности и падение ставок по депозитам. Если в феврале, например, по годовому депозиту в гривне доход был на уровне 12–15%, то в июле — 9–12%. Отчасти снижение ставок связано со снижением НБУ учетной ставки до 6% годовых.
Покупать акции в этом году смысла нет — выбор для инвестора очень мал, а риски, что цена акций упадет, — высокие
"Последнее изменение учетной ставки было в начале июня. Как результат, значительная часть банков откорректировала ставки по своим депозитным программам", — объясняет Дмитрий Замотаев, начальник департамента розничного бизнеса банка "Глобус".
Самая высокая доходность — у вкладов в гривне на шесть или 12 месяцев в средних и небольших банках, а самая низкая — в крупных банках с иностранным капиталом. Например, в Креди Агриколь Банке ставка по годовому вкладу — всего 5,5% годовых, а в Райффайзен Банке Аваль — 6% годовых (оба с иностранным капиталом).
Депозиты в инвалюте и вовсе не в фаворе: банки снизили по ним ставки еще весной до 0,5–2,5% годовых. Чтобы получить ощутимый доход по вкладу, эксперты рекомендуют рассматривать депозиты в гривне на срок не менее шести месяцев. "В условиях курса НБУ на снижение учетной ставки и уменьшения уровня инфляции лучше оформлять среднесрочные депозиты от шести месяцев", — отмечает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка.
Впрочем, доходность "на руки" всегда будет ниже, чем заявленная финучреждением. С дохода по депозиту автоматически вычитаются 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. "При размещении вклада через онлайн-банкинг клиенту доступен депозитный калькулятор, который информирует о доходности за вычетом налога", — рассказывает Орыся Юзвышин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.
Путь — в союз
Хочется выше ставку? Тогда придется искать варианты не в банках, а в финансовых компаниях и кредитных союзах. Такие организации могут предложить ставку чуть выше, чем банки, за счет того, что выдают клиентам потребительские кредиты под высокие проценты (до 74% годовых и выше). Поэтому в кредитных союзах вклад на год можно разместить под 13–15%.
КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ. 4 способа заработать на финансовых инструментах (Инфографика: Людмила Лысак)
Чтобы заключить депозитный договор с кредитным союзом, нужно стать его членом, предоставить паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Также союз вправе попросить нового участника внести вступительный, паевой или иной взнос в размере 15–150 грн.
Присматриваясь к кредитному союзу, важно изучить его историю и отзывы клиентов. Ведь, в отличие от банков, клиенты которых защищены (в случае банкротства получат выплату гарантированной суммы — 200 тыс. грн), участники кредитных союзов не имеют никаких законодательно закрепленных механизмов возврата своих средств, если союз вдруг отправится на ликвидацию.
Как инвестировать в ОВГЗ
Государственные облигации (ОВГЗ) в гривне и иностранной валюте — еще один способ получить доход. Спрос на ОВГЗ со стороны граждан в 2020 году несколько угас по сравнению с 2019 годом. Если на 22 января объем приобретенных физлицами ОВГЗ был на уровне 9,64 млрд грн, то на 30 июля — 7,04 млрд грн (по данным НБУ). Эксперты называют гособлигации хорошим способом заработать. "Это альтернатива депозитным вкладам, инструмент обладает преимуществами: высокая доходность, ликвидность, высокий рейтинг надежности, отсутствие налога на прибыль, доступность. Сегодня высокий спрос на гривневые бумаги от одного года как на первичном, так и на вторичном рынках, а также на валютные ОВГЗ на срок от одного года на первичном рынке", — отмечает Игорь Левченко.
Как и на депозитном рынке, ставки по ОВГЗ стремительно снижаются. Например, если посмотреть на размещения ОВГЗ Министерством финансов в апреле, то ставка для гривневых облигаций на год — 10,97%. А в июле — уже 9,2%.
Инвестиции в ОВГЗ банки и инвесткомпании рекомендуют тем инвесторам, кто готов купить бумаг на сумму от 100 тыс. грн и выше. Это связано с сопутствующими расходами на оформление сделки, обслуживание счета в ценных бумагах. "Лучше входить с минимум 100 тыс. грн, чтобы несильно терять доходность на комиссиях (открытие счета в ценных бумагах, комиссия за каждую сделку, депозитарные услуги). ПриватБанк позволяет купить ОВГЗ на минимальную сумму 1 млн грн, или $40 тыс.", — объясняет Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital.
Чтобы купить ОВГЗ, нужно заключить договор с брокерской компанией или с банком. "Это договор с лицензированным торговцем ценными бумагами, которым могут выступать банк или инвестиционная компания. У банков, как правило, комиссии за обслуживание в разы выше, так как ОВГЗ для них — непрофильный бизнес, поэтому комиссии за работу с таким инструментом достигают нескольких тысяч. В инвесткомпаниях порядок цифр другой. К примеру, у нас комиссия составляет только 200 грн за сделку купли или продажи бумаг. Открытие счета в ценных бумагах и услуги депозитария для их хранения мы предоставляем бесплатно", — рассказывает Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.
Как инвестировать в акции
Украинский фондовый рынок остается слабым звеном в цепи финансовых инструментов. Ведь акций мало, приобрести существенный пакет сложно, а риски высокие. "Украинский рынок акций сегодня, как и в начале 2020 года, находится в анабиозе. Биржа есть, акции есть, брокеры есть, но рынка в классическом понимании нет. Мизерные объемы торгов на бирже — главное тому подтверждение», — говорит Юрий Алексеенко, руководитель департамента по вопросам инвестиционной деятельности КУА "ОТП Капитал". По его мнению, сейчас вообще не время покупать акции. "Первое полугодие 2020 года неблагоприятно для рынка акций в Украине. Отсутствие стратегии развития рынка акций от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, неэффективное государственное и корпоративное управление на предприятиях и последствия коронавируса остановили инвестиции в акции", — продолжает Алексеенко.
Доходность банковских вкладов быстро снижается. Еще недавно банки обещали 12–15% по годовому депозиту в гривне, а в июле — уже 9–12%. Ставки по валютным вкладам — 0,5–2,5%
Действительно, акции могут быть интересны лишь как долгосрочное вложение средств — на срок от двух до пяти лет. Но и этот срок не гарантия, что инвестор при продаже бумаг получит доход. В 2020 году акции многих компаний падают. Например, за год акции "Центрэнерго" потеряли 49,7% своей стоимости. То есть те инвесторы, кто год назад купил их на Украинской бирже, при продаже сегодня получат убыток.
А вот акции Райффайзен Банка Аваль за год прибавили в цене 8,2%. И все же если оценивать общую ситуацию на фондовом рынке, расходы на брокерское обслуживание, риски снижения стоимости бумаг, то, как отмечают финансисты, логичнее выглядит стратегия открытия срочного депозита в банке или же покупка ОВГЗ.
Сладкий кешбэк
Банки предлагают кешбэк
Многие банки в рамках программы лояльности возвращают клиентам часть потраченных при расчетах платежной картой средств. Это кешбэк, который доступен в карточных продуктах многих банков. Правда, условия по нему отличаются. В каком-то банке может быть возврат денег, а где-то предлагают накапливать бонусы, чтобы потом рассчитываться ими в определенных магазинах.
Если по карте установлен денежный кешбэк, то определенный процент суммы операции (расчетов картой) в конце месяца банк зачисляет клиенту на карту. Обычно это 1–5% суммы расчетов в торгово-сервисной сети. Однако размер кешбэка банки часто привязывают к группе товаров. Например, для расчетов на АЗС кешбэк — 5%, а для покупок в супермаркетах — 1% от суммы.
Даже если клиент потратил за месяц 50 тыс. грн, это не значит, что ему возвратят 1500 грн (если кешбэк — 3%). Ведь по кешбэку всегда есть ограничение в денежном выражении. Это могут быть 300–500 или 1000 грн. Выше лимита возврат не положен. А еще из итоговой начисленной суммы кешбэка банки вычитают 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.
Банки могут предоставлять клиентам информацию о накопленном кешбэке через кол-центры, рассылку сообщений в мессенджеры или в онлайн-банкинге. "На протяжении последних пяти лет кешбэк клиент мог получить только в конце месяца, после проведения всех операций по его счету. Но этот метод начисления не дает уверенности и знания клиента о суме кешбэка после совершенной покупки. Поэтому банки работают в направлении онлайн-начисления и выплаты бонусов", — объясняет Оксана Конюшко, начальник управления развития продуктов и продаж Форвард Банка.
ІННОВАЦІЇ
Альтернатива матрацу: чи реально українцю заробити на інвестуванні
Хоча коронавірусна епідемія спричинила падіння економік навіть найрозвинутіших країн, вона також відкрила нові можливості. Охочі українці можуть інвестувати в акції зростаючих компаній та купувати здешевілі акції перспективних, стійких компаній, які неодмінно відновляться у посткризовий період
Інвестиції та українці
В Україні у фондовий ринок вкладає гроші лише 1% населення, тоді як у США інвестують 54% американців. І в цьому наша проблема. Через недостатню фінансову освіченість українці не бачать перспектив для вигідного інвестування коштів, які щомісяця втрачають у ціні.
Зробити фондовий ринок зрозумілим і доступним для кожного — це одне з ключових завдань ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА". Компанія намагається донести кожному, що можна інвестувати у фондові ринки України й інших країн. Інвестиційні експерти, які тут працюють, проводять безкоштовні вебінари "Мистецтво інвестування" та повноцінні платні навчальні курси.
Інвестиції в Україні: які можливості доступні
Завдяки ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" українці можуть інвестувати навіть невеликі суми — наприклад, купити держоблігації, які є найбезпечнішим інвестиційним інструментом та коштують 1150 гривень за штуку. Державні цінні папери забезпечують 9% річних доходу у гривні, 4% у доларах та 3% у євро. У порівнянні з депозитом перевага очевидна — власники депозитів після вирахування податків у середньому отримують 7%, 1,6% та 1% відповідно.
Щоб максимізувати дохід, можна інвестувати в цінні папери корпоративного сектору. Наприклад, ТОВ "РУШ" (ТМ "EVA") пропонує облігації з чистою дохідністю (після вирахування податків) на рівні 10,5%. Акції ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" можуть принести інвестору дивідендну дохідність на рівні 4,3% річних при поточній ціні $6,5. Заробити можна й на зростанні вартості активу — цільова ціна акції становить $10,2.
Інвестори ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" мають доступ до платформи Tradernet для інтернет-трейдингу на Українській біржі. Цього не надає жоден інший брокер в Україні.
Вихід на міжнародну арену
ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" є частиною холдингу Freedom Holding Corp. (США), брокери якого надають своїм клієнтам доступ до міжнародних фондових бірж. Можна вкласти кошти в інвестиційні індексні фонди (ETF, дохідність — 20–30%), ф’ючерси на сировину та матеріали (орієнтовна дохідність — від -32% до +43% залежно від місяців експірації), опціони, базові активи та корпоративні облігації.
Якщо правильно сформувати інвестиційний портфель, можна розраховувати на стабільну й доволі високу дохідність. Наприклад, інвестувавши на початку року в акції кількох перспективних компаній, зараз інвестори можуть отримати 90%+ сумарного доходу (табл.).
|
Компанія
|
Тікер
|
Ціна, USD
|
Дохідність з початку 2020, %
|
TESLA INC
|
TSLA
|
1409,38
|
+211,68
|
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.
|
SPOT
|
262,70
|
+77,97
|
NVIDIA CORP
|
NVDA
|
402,42
|
+70,80
|
AMAZON COM INC
|
AMZN
|
3008,91
|
+60,50
|
NETFLIX INC
|
NFLX
|
478,50
|
+47,33
|
Загальна сума
|
|
5561,91
|
468,28%
|
Середня дохідність
|
|
|
93,66%
Окремо акцентуємо на інвестуванні в ІРО. Це первинне публічне розміщення акцій приватних компаній, на яких можна заробити орієнтовно від +48% (в перший день торгів) до +150% (від дати ІРО). Це ризикова інвестиція, тому аналітики з різних сторін оцінюють всі її можливі ризики та перспективи.
Що слід пам’ятати?
Щоб правильно й вигідно вкласти свої гроші, потрібно розуміти специфіку фінансових ринків, комплексно оцінювати шанси на прибуток. Зробити це допоможуть експерти ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА", які у своїй роботі орієнтуються на бажання клієнта, а не на суму, яку він готовий вкласти. Вони супроводжують їхні інвестиції та надають доступ до бази аналітики з графіками й актуальними котируваннями. І це головна цінність для кожного інвестора-початківця.