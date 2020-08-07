Выгодно вложить. В какие инструменты финансового рынка инвестировать, чтобы заработать

Вкладчик одного украинского банка Иван Горбенко — на распутье. Ему предстоит решить, что делать со вкладом в гривне: продлить срок еще на три или шесть месяцев либо же забрать деньги "под матрас". Новая доходность депозита его не устраивает. "Когда полгода назад я размещал вклад, ставка была 14% годовых, а сейчас на новый срок банк предлагает 8,5%. Есть риск, что она не покроет даже уровня инфляции", — рассуждает Горбенко. Его ситуация достаточно типичная для тех, кому есть что терять из-за возможных последствий экономического кризиса в Украине.

Получить 10%

Депозитные вклады в банках в текущем году остаются одним из ключевых направлений получения украинцами процентного дохода. Даже карантин не стал помехой банкам для привлечения новых вкладов. По данным НБУ, за январь — май 2020 года объем средств граждан-физлиц на счетах банков вырос на 66,5 млрд грн, до 619,1 млрд грн. И это несмотря на снижение доходов, деловой активности и падение ставок по депозитам. Если в феврале, например, по годовому депозиту в гривне доход был на уровне 12–15%, то в июле — 9–12%. Отчасти снижение ставок связано со снижением НБУ учетной ставки до 6% годовых.

Покупать акции в этом году смысла нет ­— выбор для инвестора очень мал, а риски, что цена акций упадет, — высокие

"Последнее изменение учетной ставки было в начале июня. Как результат, значительная часть банков откорректировала ставки по своим депозитным программам", — объясняет Дмитрий Замотаев, начальник департамента розничного бизнеса банка "Глобус".

Самая высокая доходность — у вкладов в гривне на шесть или 12 месяцев в средних и небольших банках, а самая низкая — в крупных банках с иностранным капиталом. Например, в Креди Агриколь Банке ставка по годовому вкладу — всего 5,5% годовых, а в Райффайзен Банке Аваль — 6% годовых (оба с иностранным капиталом).

Депозиты в инвалюте и вовсе не в фаворе: банки снизили по ним ставки еще весной до 0,5–2,5% годовых. Чтобы получить ощутимый доход по вкладу, эксперты рекомендуют рассматривать депозиты в гривне на срок не менее шести месяцев. "В условиях курса НБУ на снижение учетной ставки и уменьшения уровня инфляции лучше оформлять среднесрочные депозиты от шести месяцев", — отмечает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг Укр­Сиббанка.

Впрочем, доходность "на руки" всегда будет ниже, чем заявленная финучреждением. С дохода по депозиту автоматически вычитаются 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. "При размещении вклада через онлайн-банкинг клиенту доступен депозитный калькулятор, который информирует о доходности за вычетом налога", — рассказывает Орыся Юзвышин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Путь — в союз

Хочется выше ставку? Тогда придется искать варианты не в банках, а в финансовых компаниях и кредитных союзах. Такие организации могут предложить ставку чуть выше, чем банки, за счет того, что выдают клиентам потребительские кредиты под высокие проценты (до 74% годовых и выше). Поэтому в кредитных союзах вклад на год можно разместить под 13–15%.

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ. 4 способа заработать на финансовых инструментах (Инфографика: Людмила Лысак)

Чтобы заключить депозитный договор с кредитным союзом, нужно стать его членом, предоставить паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Также союз вправе попросить нового участника внести вступительный, паевой или иной взнос в размере 15–150 грн.

Присматриваясь к кредитному союзу, важно изучить его историю и отзывы клиентов. Ведь, в отличие от банков, клиенты которых защищены (в случае банкротства получат выплату гарантированной суммы — 200 тыс. грн), участники кредитных союзов не имеют никаких законодательно закрепленных механизмов возврата своих средств, если союз вдруг отправится на ликвидацию.

Как инвестировать в ОВГЗ

Государственные облигации (ОВГЗ) в гривне и иностранной валюте — еще один способ получить доход. Спрос на ОВГЗ со стороны граждан в 2020 году несколько угас по сравнению с 2019 годом. Если на 22 января объем приобретенных физлицами ОВГЗ был на уровне 9,64 млрд грн, то на 30 июля — 7,04 млрд грн (по данным НБУ). Эксперты называют гособлигации хорошим способом заработать. "Это альтернатива депозитным вкладам, инструмент обладает преимуществами: высокая доходность, ликвидность, высокий рейтинг надежности, отсутствие налога на прибыль, доступность. Сегодня высокий спрос на гривневые бумаги от одного года как на первичном, так и на вторичном рынках, а также на валютные ОВГЗ на срок от одного года на первичном рынке", — отмечает Игорь Левченко.

Как и на депозитном рынке, ставки по ОВГЗ стремительно снижаются. Например, если посмотреть на размещения ОВГЗ Министерством финансов в апреле, то ставка для гривневых облигаций на год — 10,97%. А в июле — уже 9,2%.

Инвестиции в ОВГЗ банки и инвесткомпании рекомендуют тем инвесторам, кто готов купить бумаг на сумму от 100 тыс. грн и выше. Это связано с сопутствующими расходами на оформление сделки, обслуживание счета в ценных бумагах. "Лучше входить с минимум 100 тыс. грн, чтобы несильно терять доходность на комиссиях (открытие счета в ценных бумагах, комиссия за каждую сделку, депозитарные услуги). ПриватБанк позволяет купить ОВГЗ на минимальную сумму 1 млн грн, или $40 тыс.", — объясняет Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital.

Чтобы купить ОВГЗ, нужно заключить договор с брокерской компанией или с банком. "Это договор с лицензированным торговцем ценными бумагами, которым могут выступать банк или инвестиционная компания. У банков, как правило, комиссии за обслуживание в разы выше, так как ОВГЗ для них — непрофильный бизнес, поэтому комиссии за работу с таким инструментом достигают нескольких тысяч. В инвесткомпаниях порядок цифр другой. К примеру, у нас комиссия составляет только 200 грн за сделку купли или продажи бумаг. Открытие счета в ценных бумагах и услуги депозитария для их хранения мы предоставляем бесплатно", — рассказывает Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.

Как инвестировать в акции

Украинский фондовый рынок остается слабым звеном в цепи финансовых инструментов. Ведь акций мало, приобрести существенный пакет сложно, а риски высокие. "Украинский рынок акций сегодня, как и в начале 2020 года, находится в анабиозе. Биржа есть, акции есть, брокеры есть, но рынка в классическом понимании нет. Мизерные объемы торгов на бирже — главное тому подтверждение», — говорит Юрий Алексеенко, руководитель департамента по вопросам инвестиционной деятельности КУА "ОТП Капитал". По его мнению, сейчас вообще не время покупать акции. "Первое полугодие 2020 года неблагоприятно для рынка акций в Украине. Отсутствие стратегии развития рынка акций от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, неэффективное государственное и корпоративное управление на предприятиях и последствия коронавируса остановили инвестиции в акции", — продолжает Алексеенко.

Доходность банковских вкладов быстро снижается. Еще недавно банки обещали 12–15% по годовому депозиту в гривне, а в июле — уже 9–12%. Ставки по валютным вкладам — 0,5–2,5%

Действительно, акции могут быть интересны лишь как долгосрочное вложение средств — на срок от двух до пяти лет. Но и этот срок не гарантия, что инвестор при продаже бумаг получит доход. В 2020 году акции многих компаний падают. Например, за год акции "Центрэнерго" потеряли 49,7% своей стоимости. То есть те инвесторы, кто год назад купил их на Украинской бирже, при продаже сегодня получат убыток.

А вот акции Райффайзен Банка Аваль за год прибавили в цене 8,2%. И все же если оценивать общую ситуацию на фондовом рынке, расходы на брокерское обслуживание, риски снижения стоимости бумаг, то, как отмечают финансисты, логичнее выглядит стратегия открытия срочного депозита в банке или же покупка ОВГЗ.

Сладкий кешбэк

Банки предлагают кешбэк

Многие банки в рамках программы лояльности возвращают клиентам часть потраченных при расчетах платежной картой средств. Это кешбэк, который доступен в карточных продуктах многих банков. Правда, условия по нему отличаются. В каком-то банке может быть возврат денег, а где-то предлагают накапливать бонусы, чтобы потом рассчитываться ими в определенных магазинах.

Если по карте установлен денежный кешбэк, то определенный процент суммы операции (расчетов картой) в конце месяца банк зачисляет клиенту на карту. Обычно это 1–5% суммы расчетов в торгово-сервисной сети. Однако размер кешбэка банки часто привязывают к группе товаров. Например, для расчетов на АЗС кешбэк — 5%, а для покупок в супермаркетах — 1% от суммы.

Даже если клиент потратил за месяц 50 тыс. грн, это не значит, что ему возвратят 1500 грн (если кешбэк — 3%). Ведь по кешбэку всегда есть ограничение в денежном выра­жении. Это могут быть 300–500 или 1000 грн. Выше лимита возврат не положен. А еще из итоговой начисленной суммы кешбэка банки вычитают 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

Банки могут предоставлять клиентам информацию о накопленном кешбэке через кол-центры, рассылку сообщений в мессенджеры или в онлайн-банкинге. "На протяжении последних пяти лет кешбэк клиент мог получить только в конце месяца, после проведения всех операций по его счету. Но этот метод начисления не дает уверенности и знания клиента о суме кешбэка после совершенной покупки. Поэтому банки работают в направлении онлайн-начисления и выплаты бонусов", — объясняет Оксана Конюшко, начальник управления развития продуктов и продаж Форвард Банка.