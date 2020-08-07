Большая утилизация: Нацбанк отправил под нож 266 млн банкнот

НБУ утилизировал с начала этого года 265,9 млн единиц банкнот. Это пришедшие в негодность банкноты, либо заменяемые банкнотами нового дизайна. Такие данные приводит УНН.

Утилизация по объему оказалась на 58,1 млн штук, или на сумму 3,5 млрд грн меньше, чем в прошлом году. Больше всего в этом году отправлено под нож банкнот в 100 грн (61,5 млн штук), а меньше всего двугривенных – 6,1 млн штук.

В Нацбанке уточнили, что банкноты номиналом в 1000 грн пока не уничтожались.

При этом за полгода НБУ выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот 100, 500 и 1000 грн на общую сумму 61,04 млрд грн.

Напомним, Система электронных межбанковских платежей (СЭП) 3 августа начала работать в режиме 23/7, то есть 23 часа в сутки 7 дней недели.

Международные (золотовалютные) резервы НБУ в июле увеличились до $28,8 млрд.