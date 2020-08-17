Сытник признался в сотрудничестве с ФБР по делам Приватбанка

В рамках меморандума между НАБУ и Федеральным бюро расследований США (ФБР) уже длительное время продолжается сотрудничество, в том числе и по расследованию так называемого "дела Приватбанка". Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщило УНН.

Но деталей он не привел, сославшись на секретность соглашения. "Отдельные люди очень хотели почитать этот меморандум, даже иск был был подан в Окружной административный суд Киева, где просили нас показать этот меморандум какой-то общественной организации. Но решение суда по этому иску не вступило в силу", – сказал Сытник.

Напомним, Приватбанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Вовком уголовного преступления. В банке утверждают, что определение судьи по делу шести оффшорных компаний братьев Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Речь идет о компаниях Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые стали фигурантами расследования международной компании Kroll, которая занимается корпоративными расследованиями.

Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из Приватбанка до его национализации в 2016 году.

Министерство юстиции США 6 августа обвинило Коломойского в краже миллиардов в Приватбанке и в их отмывании в США. В исках говорится, что бывшие владельцы Приватбанка в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении Приватбанка, прежде чем перевести средства в США.

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президенту Владимиру Зеленскому предложат лишить Коломойского украинского гражданства и выдать его США.