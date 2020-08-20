Официальная безработица превысила уровень прошлого года на 80%

Всего в Государственном центре занятости на 1 августа было зарегистрировано 60 366 вакансий. Таким образом, средняя нагрузка на одну вакансию составляла 8 человек. При этом самая высокая нагрузка была в категории "законодатели, чиновники, руководители" – 22 человека, а самая низкая – "квалифицированные рабочие с инструментом" – 4 человека.

За год безработица больше всего выросла среди квалифицированных рабочих – на 118% и среди работников сферы торговли и услуг – на 110%.

На 1 августа 2019 года в центрах занятости была информация о 95 418 вакансиях, таким образом за год их число уменьшилось на 63%.

По данным пресс-службы Госцентра занятости, в августе помощь по безработице получали 411 тысяч человек..

Там также напомнили, что после введения в марте карантинных ограничений была запущена программа компенсаций по частичной безработице. Выплаты устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц.

По состоянию на 20 августа в центры занятости подано 220,5 тыс. пакетов документов, принято 202 тыс. положительных решений для предоставления бюджетных компенсаций 365,6 тыс. работников.

Напомним, 9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о снижении безработицы в стране впервые с начала коронакризиса. По его словам, только за последнюю неделю количество безработных уменьшилось на 6 тыс. человек.

Международная организация труда прогнозировала повышение уровня лояльности наемного персонала к нанимателям в связи с пандемией. Однако результаты исследований говорят об обратном: большинство трудоустроенных находятся в активном поиске новой работы.