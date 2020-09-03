Министерство инфраструктуры собралось "прикончить" городские маршрутки

Министерство инфраструктуры подготовило законопроект, который в корне изменит правила предоставления транспортных услуг в Украине.

Об этом изданию "Новое время" сообщила советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

"Новым законопроектом выбор поставщика, который предоставляет транспортные услуги, переводится с конкурса на Prozorro", – написала Мерило.

По ее словам, сейчас маршруты распределяются по конкурсам, которые "не всегда прозрачные и часто содержат коррупционную составляющую".

После принятия данного закона, транспортная услуга будет закупаться городом через открытый конкурс в "Прозорро" по принципу дальности каждого отдельного маршрута.

"То есть определяется километраж маршрута и умножается на предполагаемую цену самоокупаемости и маленькую доходность по ранее определенной формуле. Упрощенно, это значит, что и перевозчикам будет более выгодно перевозить, и тем больше будет конкуренция. А высокая конкуренция – это всегда в результате хорошо для жителей", – рассказала советник министра.

Таким образом, государство будет предлагать за маршрут какую-то сумму и рассчитывает, что владельцы автопарков будут конкурировать, предлагая цену ниже.

В связи с этим, ожидается прекращение дискриминации льготных пассажиров, проезд которых, по словам Мерило, местные органы не всегда компенсируют в полном объеме: "Получив оплату за километраж, перевозчику будет все равно, сколько пассажиров и каких категорий получают его услугу".

"Такую реформу однозначно можно назвать "конец старым маршруткам". Она значительно повысит и качество, и безопасность для пассажиров", – пояснила Яника Мерило.

Докладчица отметила, что продолжается работа по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины и уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах "на приобретение современных и удобных троллейбусов".

Напомним, в мае этого года произошла перестрелка между разными перевозчиками за контроль над 12-километровым маршрутом "Бровары-Киев", проезд по которому стоит до 20 гривен в одну сторону.