Заместителем главы Нацбанка назначили топ-менеджера "Приватбанка"

Замом главы НБУ назначили Ярослава Матузка, который до этого был начальником направления юридической координации деятельности "Приватбанка".

Как сообщается на сайте регулятора, в своей новой должности Матузка будет отвечать за финансово-административный и операционный блоки работы.

Отмечается, что его кандидатуру утвердил Совет НБУ с подачи главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Я знаю Ярослава Матузка, как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах "ПриватБанка", в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях", – сказал Шевченко.

По словам главы Нацбанка, Матузка повысит эффективность работы учреждения и "усилит" его команду.

"Его привлечения в команду Национального банка будет способствовать модернизации наших внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности ", – подчеркнул председатель Совета НБУ.

Должность заместителя главы Нацбанка освободилась 26 августа, когда Совет НБУ уволил Романа Борисенко.

До этого назначения, Матузка работал в ПАО КБ "Приватбанк" с 2016 года, а с 2018-го – координировал деятельность юристов банка. В 2010-2017 годах Матузка был членом набсовета "Укргазбанка", а до этого – членом Ревизионной комиссии "Ощадбанка".

Напомним, что смена правления НБУ, а с ним и курса Нацбанка началась в июле этого года с увольнения Якова Смолия, возглавлявшего Нацбанк с 2017-го, и назначения на эту должность Кирилла Шевченко.