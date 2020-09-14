Рада планирует 18 сентября рассмотреть проект закона о госбюджете-2021. Его могут отклонить

На внеочередном заседании 14 сентября Кабмин одобрил проект закона о госбюджете-2021, разработанный Минфином. 15 сентября он должен поступить в парламент. Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам госбюджета рассмотреть его, чтобы в пятницу Рада смогла рассмотреть его в первом чтении.

По словам Даниила Гетманцева, главы финансового комитета ВР, Минфин не консультировался с Верховной Радой при подготовке проекта госбюджета.

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило", – сказал он.

Гетманцев также сообщил, что в связке с проектом госбюджета Кабмин одобрил и законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. "Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", – сказал он. Глава комитета не уверен, что комитет поддержит эти изменения.

"Моя личная позиция состоит в том, что мы не должны принимать до Нового года, "под елку", то, что будет обременять бизнес", – сказал он.

Гетманцев также опубликовал у себя в телеграм-канале законопроект о госбюджете-2021.

В проекте предусмотрены доходы государственного бюджета на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП.

Среднегодовой обменный курс заложен на уровне 29,1 грн за доллар.

Номинальный ВВП, по прогнозам, составит 4 505,9 млрд грн, инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 грн, уровень безработицы – 9,2%.

Заложено повышение минимальной заработной платы до 6 500 грн. Первое повышение на 1000 грн должно состояться 1 января, второе – на 500 грн – 1 июля.

На поддержку бизнеса планируется направить 12 млрд грн. Из них 2 млрд – на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого бизнеса, 10 млрд грн планируется направить на портфельные гарантии.

Размер финансирования сектора безопасности и обороны составляет на 5,93% ВВП по сравнению с 5,45% ВВП в текущем году, или 267,2 млрд грн против 245 млрд грн.

Проект госбюджета предусматривает свыше 1 млрд грн расходов на создание Бюро финансовой безопасности.

Несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до 64,6% ВВП.

Финансирование бюджета от МВФ и других международный организаций ожидается в размере 43,2 млрд грн ($1,5 млрд), от приватизации – 6 млрд грн.

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП.

На борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд грн. В частности, по Программе медгарантий – 15,8 млрд грн, закупка вакцин – 2,6 млрд грн, предотвращение распространения COVID-19 в школах – 1 млрд грн.

Проект госбюджета предполагает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд грн по сравнению с текущим бюджетом. Общие расходы на сферу дорожного хозяйства должны достичь 150 млрд грн.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования бойкотирует проект бюджета Украины на следующий, 2021 год, в связи с тем, что на здравоохранение в нем заложено менее положенных 5% от ВВП Украины.