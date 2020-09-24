Нацбанк продаст 40 тонн старых копеек. Монеты опять станут сталью, латунью и алюминием

Национальный банк запланировал продать 9 октября через электронную систему ProZorro на аукционе партию металлического лома, состоящего из выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна старого образца. Общий вес партии составит около 40 тонн.

Начальная цена всей партии – около 135 тыс. грн.

Согласно данным НБУ, монеты 1 и 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали, 2 копейки – алюминиевого сплава, 10 копеек – низкоуглеродистой стали с латунным покрытием, 25 и 50 копеек – латуни. Монеты 1 гривна старого образца изготовлены из латуни и алюминиевой бронзы.

Напомним, монеты достоинством в 1,2 и 5 копеек выведены из обращения. Монета 25 копеек выводится с 1 октября этого года.

В 2018 году введены в обращение "белые" монеты в 1 гривну и 2 гривны. В 2019-м – 5 гривен. В 2020-м – 10 гривен.