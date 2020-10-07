Украинцев предупредили о новом подорожании хлеба

До конца 2020 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, по словам производителей, вырастет на 20%.

Об этом изданию "Агроцентр" сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

По его словам, это произойдет из-за подорожания пшеницы, сахара, подсолнечного масла и других ингредиентов, необходимых для производства хлеба. Так, с начала 2020 года стоимость пшеницы, которая составляет ровно половину себестоимости хлеба, выросла на 40%, в частности, только за сентябрь – на 25%.

Среди причин роста цены на хлеб Дученко назвал: подорожание логистических услуг, энергоносителей, а также "девальвацию гривны почти на 20% с начала года" и увеличение минимальной заработной платы.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарской бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% цены расти не будут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", – отметил Дученко.

Кроме того, вице-президент Ассоциации пекарей отметил: из-за роста экспорта зерна возможен дефицит муки, что также скажется на ее стоимости.

"Чтобы иметь возможность выполнять обязательства перед поставщиками, клиентами, своими сотрудниками, необходимо искать новые резервы, но они не бесконечны. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые непосредственно влияют на себестоимость хлеба ", – заключил Дученко.

Напомним, 19 августа Министерство экономразвития обновило прогноз по урожаю зерновых с ранее прогнозируемых 72,1 миллиона тонн – до 70 миллионов тонн, что на пять миллионов тонн меньше, чем было в 2019 году.

Ранее гендиректор "Киевхлеба" Владимир Череда заявил, что производители хлеба не повышают цены только потому, что покупательская способность населения упала во время кризиса, и дорогой хлеб рискует остаться черстветь на полках.