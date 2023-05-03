В Украине заемщики задолжали банкам-банкротам более 76 миллиардов грн: какие банки в списке

Четыре банка, совокупная сумма долга которых превышает 68 млрд грн, имеют или имели связи с Российской Федерацией.

Заемщики 18 обанкротившихся банков задолжали этим финансовым учреждения 75,6 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные YouControl.

Так, аналитики проанализировали данные 18 выведенных с рынка банковских учреждений по состоянию на 1 апреля 2023 года, в частности:

ПАО "Проминвестбанк".

АО "МР Банк"

АО "Златобанк" и другие.

В отношении этих банков внесено 3 629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга составляет 75,6 миллиарда гривен.

Больше всего задолжали заемщики Проминвестбанка — 44,4 миллиарда гривен. Вдвое меньше долг перед "МР Банком" – 23,4 миллиарда гривен. На третьем месте "Златобанк", которому задолжали 6,5 миллиарда гривен.

Больше всего задолжали заемщики Проминвестбанка — 44,4 миллиарда гривен. Фото: YouControl

Еще задолженность почти в 400 миллионов гривен существует перед ВТБ Банком, а долг в 368 миллиона гривен — банком "Финансы и кредит". Также в топ-10 банков, которым вкладчики остались должны, вошли:

"Мега банк".

"Город банк".

"Айбокс банк"

"Банк Сич".

банк "Земельный капитал".

Примечательно, что как минимум у четырех банков, совокупная сумма долга которых составляет более 68 млрд грн, были или остаются связи с РФ. Например:

"Проминвестбанк" — до конца 2022 года акционером банка была госкорпорация из России "ВЕБ.РФ";

"Международный резервный банк" — ПАО "Сбербанк России" владеет 100% акций;

"ВТБ БАНК" – "дочка" одноименного российского "ВТБ Банка";

"Банк Форвард", акционером которого является российское АО "Банк Русский Стандарт", а бенефициаром – подсанкционный Рустам Тарико.

Долги по кредитам: сколько задолжали украинцы

В Украине за время полномасштабной войны возросла часть неработающих кредитов – с 34 до 39% от общего количества займов. Интересно, что часть просроченных кредитов среди крупных банков оказалась самой высокой в государственном "Приват Банке" – 86%.

Примечательно, что финучреждения не очень активно хотят через суд возвращать долги по этим займам: в 2022 году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Ранее Фокус рассказывал о продолжающемся банковском кризисе в США. Так, 1 мая 2023 года стало известно о банкротстве калифорнийского First Republic Bank. По данным Bloomberg, финучреждение входило в двадцатку крупнейших банков США.

Еще Фокус анализировал, как банковский кризис в Америке повлияет на финансовый рынок в Украине.