Новые тарифы на свет: украинцам рассказали, когда ждать повышения

Ожидается, что стоимость электроэнергии вырастет уже летом 2023 года. Эксперт Геннадий Рябцев не исключает, что тарифы на свет могут повысить как минимум в два раза.

Учитывая сложную ситуацию в энергетической сфере из-за ракетных ударов ВС РФ по критически важным объектам, тарифы на электроэнергию для украинцев пересмотрят, о чем население предупреждали уже не раз. Вероятно, что такое повышение произойдет с 1 июня или с 1 июля 2023 года, рассказал 7 мая в э эфире телеканала "1+1" эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Он отметил, что сейчас энергокомпании работают себе в убыток, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, которые бы позволили восстановить энергосистему.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в частности повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — говорит он.

По его словам, есть и другие варианты, но Кабмин не забудет об украинцах, которые из-за войны оказались в сложной финансовой ситуации и не могут оплачивать счета за коммунальные услуги. Также, вероятно, будет какая-то корректировка для населенных пунктов вблизи линии фронта.

"Это решение (о повышении цен на электроэнергию, — ред.) будет достаточно взвешенным. Поэтому я не могу дать каких-либо гарантий того, что поднятие цен будет с 1 июня. Может, оно будет отсрочено", — добавил Геннадий Рябцев.

Напомним, действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, согласно решению Кабмина Украины от 25 апреля 2023 года, будут действовать до 31 мая.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", — заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом, до конца весны украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Тем временем председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский 5 мая заявил, что экономически обоснованная цена на электроэнергию для населения сейчас составляет более 6 грн за кВт-ч. По его словам, фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"