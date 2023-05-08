Индия, Китай, Турция. Кто покупает российские энергоносители и помогает им попасть в ЕС

Несмотря на санкционное давление, нефтегазовый сектор РФ пытается удержать производство и ищет новые схемы сбыта. Куда Россия продает свою "кровавую" нефть и какими путями она распространяется по миру?

Санкции Запада существенно усложнили, но не остановили экспорт нефти и нефтепродуктов из России. К таким выводам Фокус приходит в своем новом обзоре "Бензоколонка без нефтедолларов. Когда у России возникнет дефицит средств на войну".

Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ утверждает, что "кровавая" российская нефть на международных рынках никому не нужна, кроме КНР и Индии. Но и эти страны преследуют собственные экономические интересы, заключающиеся в максимизации дисконта. То есть они заинтересованы покупать российскую нефть как можно дешевле.

Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, опираясь на свидетельства некоторых участников отрасли, рассказал Фокусу, что российские нефтедобывающие компании со своей стороны прилагают немало усилий, чтобы удержать объемы производства и ради этого готовы идти на значительные уступки иностранным покупателям.

По словам Мартыненко, в условиях санкционного давления нефтедобывающие компании из РФ активно привлекают в цепи поставок торговых, страховых и транспортных посредников, которых сами и основывают в иностранных юрисдикциях. На их счетах оседает значительная часть валютной выручки.

В комментарии Фокусу Александр Мартыненко называет следующие альтернативные направления сбыта для российской сырой нефти:

Индия;

Китай;

Турция.

Мартыненко подчеркивает, что именно благодаря этим странам объем экспорта российской нефти по морю за первый квартал 2023 года уменьшился лишь на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия продолжает экспортировать свою нефть по морю, но при этом столкнулась с дефицитом танкеров Фото: Открытые источники

Как сообщает издание Bloomberg, Индия продолжает экспортировать дизельное топливо, произведенное из российской нефти, в том числе в ЕС. По информации Bloomberg, в течение апреля 2023 года в Индию поступало более 2 млн баррелей российской сырой нефти в день. Внутренний рынок Индии не может поглотить весь объем российской нефти. Соответственно, импорт нефтепродуктов из Индии в Европу уже превысил 360 тыс. баррелей в день, что уже опережает показатели Саудовской Аравии.

Поскольку РФ продает Индии нефть со скидками, на ее переработке индийские НПЗ получают сверхприбыли. Позже Bloomberg добавляет, что благодаря тому, что индийские нефтеперерабатывающие компании увлеклись выгодной покупкой у россиян дешевой нефти, российский импорт в Индию за 11 месяцев 2022-2023 финансового года вырос почти в пять раз до $41,56 млрд. В результате Россия накопила в индийских банках миллиарды рупий, которыми пока не может пользоваться и ищет возможность перевести их в другие валюты.

По мнению Александра Мартыненко, для нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.) России будет сложнее найти альтернативные рынки сбыта. Но и здесь, по словам собеседника Фокуса, решить вопрос помогут большие скидки, которые уже можно наблюдать на примере дополнительных поставок в Турцию и даже в Бразилию и страны Персидского залива.

Что касается Турции, то в апреле стало известно, что российская нефтяная компания "Татнефть" приобрела 100% акций турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit, контролирующей сеть из 570 АЗС. За этим, в частности, может стоять намерение наладить дополнительный канал сбыта для российских нефтепродуктов.

Несмотря на все попытки России продолжать экспорт энергоносителей, доходы российского госбюджета от этой отрасли в 2023 году должны заметно снизиться, Фокус в своем обзоре анализирует, как это повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины.

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