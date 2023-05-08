В обход санкций: Германия поставляет товары в Россию, – Bild

По данным издания, поставки товаров из ФРГ могут осуществляться в Россию через страны СНГ. Это вызывают беспокойство у официального Берлина.

После начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России объем экспорта товаров из Германии в страны СНГ увеличился как минимум в два раза. Через те государства товары могут поставляться в РФ. Об этом сообщает Bild.

Согласно отчетам, в прошлом году экспорт товаров из Германии в страны СНГ значительно вырос после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России. Например, импорт немецких товаров в Казахстан, Армению и Грузию удвоился, в Таджикистане — на 150%, в Беларуси — на 77%, а в Кыргызстане — на 994%.

По подсчетам Восточного комитета германской экономики, за 2022 год увеличился экспорт из Германии:

автомобилей и автозапчастей: в Казахстан — на 507%, в Армению — на 761%;

химической продукции: в Казахстан — на 129%, в Армению — на 110%;

электрооборудование: в Узбекистан — на 105%, в Армению — на 344%;

металлопродукции: в Казахстан — на 137%;

одежда: в Казахстан — на 88%.

Поставки товаров из Германии в страны СНГ вызывают беспокойство у властей Германии, которые подозревают, что это может быть сделано в обход санкций и рассматривают такую практику как недопустимую. По сообщению Bild, специальный представитель ЕС по вопросам санкций, Дэвид О'Салливан, уже обратил внимание на увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ.

Напомним, что в апреле издание Financial Times сообщало, что США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию.

24 февраля 2023 года стало известно, что страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против России. В представительстве Швеции в ЕС рассказали, что именно входит в новый санкционный пакет.

Также напомним, что Российская Федерация была исключена из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию.