Остался всего день: украинцы могут получить по 40 тысяч денежной помощи — как это сделать

Финансовую помощь в размере до 40 тысяч или выше могут получить физические лица, индивидуальные предприниматели и владельцы предприятий в Иванковской отдельной территориальной общине Киевской области

Датский совет по делам беженцев продолжает выплачивать денежную помощь для украинцев в размере 40 тысяч гривен. Однако подать заявки на ее получение нужно не позднее, чем в среду, 10 мая, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Фейсбуке.

Кто может получить финансовую помощь

Денежную помощь в размере 40 тысяч гривен от European Union Foreign Policy Instruments могут получить жители Иванковской территориальной общины (Киевская область), которые пострадали от российской оккупации в феврале-апреле 2022 года.

Заявки на денежную помощь для украинцев могут подать как внутренне перемещенные лица, проживающие в Иванковской общине, так и официально проживающие и зарегистрированные здесь граждане.

Денежная помощь для украинцев: в каких размерах выплачивается

Датский совет по делам беженцев предоставляет два варианта финансирования.

В первом случае денежная помощь представляет собой гранты в размере до 40 тысяч гривен для физических лиц на восстановление личного крестьянского хозяйства, создание или возобновление бизнеса и самозанятости.

Второй вариант — это гранты от 40 тысяч гривен для предприятий или физических лиц-предпринимателей, имеющих официально зарегистрированный бизнес и ведущих деятельность на территории Иванковской ОТГ.

Что нужно сделать для того, чтобы получить денежную помощь

Денежная помощь украинцам будет распределяться между людьми, которые до 10 мая включительно заполнят заявление на предоставление средств в электронной форме.

В электронной форме следует указать свои фамилию, имя и отчество, полное количество лет, номер мобильного телефона и идентификационный код.

Также для предоставления денежной помощи необходимо указать, зарегистрирован ли бизнес юридически и на какой тип гранта хочет податься человек.

Для того чтобы предоставить украинцам денежную помощь, спонсорам понадобится информация о том, какие доходы получает конкретный человек или его домохозяйство. Это могут быть пенсия, зарплата, социальные выплаты, гуманитарная помощь или доход от неофициальной работы.

Преимущество будет отдаваться гражданам, источник дохода которых повредили или разрушили.

Напомним, с 18 апреля 2023 года украинцам снова доступны выплаты от ООН. Выплаты на одного человека составят 6600 грн (они будут разделены). То есть, после подтверждения заявки на банковскую карту получателя будет поступать по 2200 грн три месяца подряд.

Ранее также стало известно о том, что что немецкий благотворительный фонд Diakonie Katastrophenhilfe снова выплачивает деньги украинцам, которые выехали в Польшу сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.