Немецкий фонд выплатит некоторым украинцам почти 18 тысяч гривен помощи: как получить
Украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций. Например, некоторым гражданам доступны выплаты от немецкого благотворительного фонда.
Немецкий благотворительный фонд Diakonie Katastrophenhilfe сообщил о возобновлении выплат денежной помощи для граждан Украины, которые выехали в Польшу сразу после полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фонда.
Сообщается, что украинским беженцам будут выплачивать по 710 злотых на заявителя и по 610 злотых для каждого члена семьи. Если заявку подтвердят, то беженцы будут получать на протяжении трех месяцев. То есть, один украинец за это период получит 1830 злотых — 17 тыс. 998 грн.
Кто из украинцев получит выплаты
Претендовать на выплаты от благотворительного фонда смогут определенные категории украинцев. А именно:
- которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года;
- законно зарегистрировались в Польше под временной (PESEL-реестр) или международной защитой;
- украинские семьи, которые не пользовались финпомощью от других программ или организаций (например, УВКБ ООН). Но если вы получали/получаете выплаты от социальных учреждений Польши, можете также подать заявку.
- "экономически уязвимый" заявитель — без регулярных доходов и не может самостоятельно покрыть минимальный уровень жизни семьи.
Как подать заявку?
- На сайте сайт фонда кликнуть на "Назначить встречу" и записаться на прием в ближайший центр проверки. Или позвонить по номеру телефона: 800 000 232, если нет возможности прийти самостоятельно;
- в центре посещения получить контрольный код, который нужно будет использовать при входе на сайт программы, кликнув на кнопку "Подать заявление".
Какие нужны документы для регистрации
Нужно будет указать информацию о каждом представителе вашей семьи, а также загрузить цифровые копии некоторых документов:
- PESEL;
- паспорт гражданина Украины/ID;
- идентификационный номер налогоплательщика Украины (РНОКПП);
- загранпаспорт;
- документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;
- медицинские документы, если кто-то из семьи тяжело болен;
- документы об опекунстве.
Напомним, 8 марта стало известно, что украинским беженцам в Польше переплатили 2 млн злотых пособий – это около 450 тыс. долларов. Оказалось, что финпомощь некоторые украинцы получали уже после того, как вернулись домой. Соцслужбам Польши уже известны случаи, когда украинцы с детьми приезжали в страну специально для того, чтобы оформить пособие, а потом сразу уезжали обратно.
Тем временем в Украине ввели новый алгоритм проверок внутренних переселенцев. Как объяснила вице-премьер-министра Ирины Верещук, теперь проверять переселенцев будут только при подозрении на неправомерное получение помощи.