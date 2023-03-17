Немецкий фонд выплатит некоторым украинцам почти 18 тысяч гривен помощи: как получить

Украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций. Например, некоторым гражданам доступны выплаты от немецкого благотворительного фонда.

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Немецкий благотворительный фонд Diakonie Katastrophenhilfe сообщил о возобновлении выплат денежной помощи для граждан Украины, которые выехали в Польшу сразу после полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фонда.

Сообщается, что украинским беженцам будут выплачивать по 710 злотых на заявителя и по 610 злотых для каждого члена семьи. Если заявку подтвердят, то беженцы будут получать на протяжении трех месяцев. То есть, один украинец за это период получит 1830 злотых — 17 тыс. 998 грн.

Кто из украинцев получит выплаты

Претендовать на выплаты от благотворительного фонда смогут определенные категории украинцев. А именно:

которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года;

законно зарегистрировались в Польше под временной (PESEL-реестр) или международной защитой;

украинские семьи, которые не пользовались финпомощью от других программ или организаций (например, УВКБ ООН). Но если вы получали/получаете выплаты от социальных учреждений Польши, можете также подать заявку.

"экономически уязвимый" заявитель — без регулярных доходов и не может самостоятельно покрыть минимальный уровень жизни семьи.

Как подать заявку?

На сайте сайт фонда кликнуть на "Назначить встречу" и записаться на прием в ближайший центр проверки. Или позвонить по номеру телефона: 800 000 232, если нет возможности прийти самостоятельно;

в центре посещения получить контрольный код, который нужно будет использовать при входе на сайт программы, кликнув на кнопку "Подать заявление".

Какие нужны документы для регистрации

Нужно будет указать информацию о каждом представителе вашей семьи, а также загрузить цифровые копии некоторых документов:

PESEL;

паспорт гражданина Украины/ID;

идентификационный номер налогоплательщика Украины (РНОКПП);

загранпаспорт;

документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;

медицинские документы, если кто-то из семьи тяжело болен;

документы об опекунстве.

Напомним, 8 марта стало известно, что украинским беженцам в Польше переплатили 2 млн злотых пособий – это около 450 тыс. долларов. Оказалось, что финпомощь некоторые украинцы получали уже после того, как вернулись домой. Соцслужбам Польши уже известны случаи, когда украинцы с детьми приезжали в страну специально для того, чтобы оформить пособие, а потом сразу уезжали обратно.

Тем временем в Украине ввели новый алгоритм проверок внутренних переселенцев. Как объяснила вице-премьер-министра Ирины Верещук, теперь проверять переселенцев будут только при подозрении на неправомерное получение помощи.