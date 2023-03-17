Німецький фонд виплатить деяким українцям майже 18 тисяч гривень допомоги: як отримати

Українці, які знайшли порятунок від війни у Польщі, можуть отримувати там виплати від міжнародних організацій. Наприклад, деяким громадянам доступні виплати від німецького благодійного фонду.

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Німецький благодійний фонд Diakonie Katastrophenhilfe повідомив про поновлення виплат грошової допомоги для громадян України, які виїхали в Польщу одразу після повномасштабного вторгнення російської армії в нашу країну. Повідомлення про це з'явилось на офіційному сайті фонду.

Повідомляється, що українським біженцям виплачуватимуть по 710 злотих на заявника та по 610 злотих для кожного члена сім'ї. Якщо заявку підтвердять, то біженці отримуватимуть допомогу впродовж трьох місяців. Тобто один українець за цей період отримає 1 830 злотих — 17 тис. 998 грн.

Хто з українців отримає виплати

Претендувати на виплати від благодійного фонду зможуть певні категорії українців. А саме:

які приїхали в Польщу після 24 лютого 2022;

законно зареєструвалися у Польщі під тимчасовим (PESEL-реєстр) або міжнародним захистом;

українські сім'ї, які не користувалися фіндопомогою від інших програм чи організацій (наприклад, УВКБ ООН). Але якщо ви отримували/отримуєте виплати від соціальних установ Польщі, можете також подати заявку;

"економічно вразливий" заявник — без регулярних доходів і не може самостійно покрити мінімальний рівень життя сім'ї.

Як подати заявку?

На сайті фонду натисніть на "Призначити зустріч" і записатися на прийом до найближчого центру перевірки. Або зателефонувати за номером телефону: 800 000 232, якщо немає можливості прийти самостійно;

у центрі відвідування отримати контрольний код, який потрібно буде використовувати при вході на сайт програми, натиснувши кнопку "Подати заяву".

Які необхідні документи для реєстрації

Потрібно буде вказати інформацію про кожного представника вашої сім'ї та завантажити цифрові копії деяких документів:

PESEL;

паспорт громадянина України/ID;

ідентифікаційний номер платника податків України (РНОКПП);

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує дату в'їзду в Польщу;

медичні документи, якщо хтось із сім'ї тяжко хворий;

документи про опікунство.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що українським біженцям у Польщі переплатили 2 млн злотих допомог — це приблизно 450 тис. доларів. З'ясувалося, що фіндопомогу деякі українці отримували вже після повернення додому. Соцслужбам Польщі вже відомі випадки, коли українці з дітьми приїжджали в країну спеціально для того, щоб оформити допомогу, а згодом одразу виїжджали назад.

Тим часом в Україні запровадили новий алгоритм перевірок внутрішніх переселенців. Як пояснила віцепрем'єр-міністриня Ірина Верещук, тепер перевіряти переселенців будуть лише через підозру на неправомірне отримання допомоги.