Некоторым украинцам снова доступны выплаты от ООН: как получить 6600 грн

Фокус рассказывает, кто может подать заявку на получение денег от ООН, которые будут выплачивать в течение трех месяцев.

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Украинцы с 18 апреля 2023 года снова могут подавать заявки, чтобы получить денежную помощь от ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Выплаты на одного человека составят 6600 грн (они будут разделены). То есть, после подтверждения заявки на банковскую карту получателя будет поступать по 2200 грн три месяца подряд.

Кто из украинцев может получить помощь

внутренние переселенцы, которые оформили статус с 24 февраля 2022 года;

те, кто пострадал из-за российской агрессии в таких областях, как: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись на свое постоянное место жительства после вынужденного выезда.

Также денежную помощь могут выплатить семьям:

где есть только один из родителей ( или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше); возглавляемым одним одиноким/ несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

(55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет; с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Доход претендентов на финпомощь должен составлять менее 5,400 грн на одного члена семьи. Отмечается, что если кто-то из членов семьи уже получал денежную выплату в размере 2220 грн от другого агентства ООН или гуманитарной организации, то заявку этой семьи рассматривать не будут.

Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Где и как подать заявку?

В организации указали действующие в разных регионах адреса пунктов сбора данных и подчеркнули, что списки будут дополняться по мере открытия новых пунктов регистрации.

Какие документы нужны для регистрации в программе

Паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (для выплаты помощи);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Напомним также, что с марта 2023 года благотворительный фонд СОС "Дитячі Містечка" выплачивает по 6600 тыс. грн денежной помощи для семей с детьми среди приемных семей, детских домов семейного типа и опекунских семей, в которых воспитывается по крайней мере один ребенок-сирота или ребенок, который лишен родительской опеки.