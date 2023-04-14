Деяким українцям знову доступні виплати від ООН: як отримати 6600 грн

Фокус розповідає, хто може подати заявку на отримання грошей від ООН, які виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Related video

Українці з 18 квітня 2023 року знову можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги від ООН. Про це повідомляється в Telegram-каналі організації.

Виплати на одну особу становлять 6600 грн (вони будуть поділені). Тобто після підтвердження заявки на банківську картку одержувача надходитиме по 2200 грн три місяці поспіль.

Хто з українців може отримати допомогу

внутрішні переселенці, які оформили статус із 24 лютого 2022 року;

ті, хто постраждав через російську агресію у таких областях, як: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися на своє постійне місце проживання після вимушеного виїзду.

Також грошову допомогу можуть виплатити сім'ям:

де є лише один із батьків ( або батько, або мати) з одним або більше дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

або батько, або мати) з одним або більше дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше); очолюваним одним одиноким/кількома одинокими людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Дохід претендентів на фіндопомогу має становити менше 5400 грн на одного члена сім'ї. Зазначається, що якщо хтось із членів сім'ї вже отримував грошову виплату у розмірі 2220 грн від іншої агенції ООН чи гуманітарної організації, то заявку цієї сім'ї не розглядатимуть.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення до програми грошової допомоги УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої організації.

Де та як подати заявку?

В організації вказали адреси пунктів збору даних, що діють у різних регіонах, і підкреслили, що списки будуть доповнюватися в міру відкриття нових пунктів реєстрації.

Які документи потрібні для реєстрації у програмі

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (для виплати допомоги);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.

Нагадаємо також, що з березня 2023 року благодійний фонд СОС "Дитячі Містечки" виплачує по 6600 тис. грн грошової допомоги для сімей з дітьми серед прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей, у яких виховується принаймні одна дитина-сирота або дитина, яка позбавлена батьківського піклування.