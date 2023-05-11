Долг оплачен – карта заблокирована. Что делать, если средства на счете заблокировали по ошибке
После возобновления практики блокирования средств на арестованных по обращению исполнительной службы банковских счетах участились жалобы на действия банков. Почему иногда блокируют карточки в связи с уже выплаченными долгами и как исправить ситуацию?
В связи со вступлением в силу закона 3048-IX банки начали массово блокировать карточки украинцев за долги, о чем Фокус подробно рассказывает в своем новом обзоре. Однако некоторые клиенты банков начали жаловаться на блокирование средств в случаях, когда долги уже погашены, а исполнительное производство закрыто. Это иногда вызывает бурное недовольство.
"К сожалению, банк заблокировал счет в связи со старым исполнительным производством, которое было закрыто еще год назад. Нет больше желания пользования вашими услугами, хотя раньше была очень довольна", — выразила возмущение во время обсуждения в интернете клиентка одного из крупных банков
Как отметил в комментарии Фокусу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", риск ошибочной блокировки счетов граждан, уже рассчитавшихся с долгами, существовал, существует и будет существовать.
Но сейчас, по словам Боярчукова, такие ситуации имеют место еще и потому, что в начале военного положения в Украине распоряжением правительства должникам с исполнительными производствами до 100 тыс. грн разрешили пользоваться средствами на арестованных счетах и банки, при поступлении новых постановлений об аресте средств, по всей видимости, такие постановления не выполняли и арест не налагали. Ведь это все равно не привело бы к блокированию средств.
Тем не менее, по информации Боярчукова, после вступления в силу закона 3048-IX банки обработали все поступавшие ранее постановления и поэтому возникли неединичные прецеденты ареста счетов по исполнительным производствам, которые по состоянию на данный момент уже выполнены.
Для решения проблемы Елизавета Алефиренко, юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" рекомендует следующую последовательность действий:
- обратиться в банк с просьбой объяснить причины блокировки счета и необходимые действия по разблокированию;
- при отсутствии документа, подтверждающего уплату исполнительного производства, обратиться к исполнителю и запросить копию документа с отметкой об уплате;
- подтвердить банку уплату исполнительного производства, предоставив соответствующий документ и попросить как можно скорее разблокировать счет.
В ПриватБанке в ответ на запрос Фокуса отметили, что во избежание подобных недоразумений клиентам, которые во время действия военного положения уже рассчитались с долгами, следует проконтролировать действия исполнителей по предоставлению банкам соответствующих документов об отмене арестов в связи с погашением долга.
Кроме этого, сейчас всем следует проверить наличие незакрытых исполнительных производств в Дії и записи в Едином реестре должников, ведь при неработающих в начале войны реестрах и сервисах и эмоциональной перегрузке было вполне возможно пропустить уплату, скажем, штрафа за нарушение ПДД.
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