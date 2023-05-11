Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год

Согласно статистике, с апреля 2022 года подорожали почти все коммунальные услуги, кроме электроэнергии, природного газа и горячей воды.

В Украине дорожают жилищно-коммунальные услуги. Так, с апреля 2022 года по апрель 2023, общее подорожание составило 4%. Теперь украинцы на 20,6% больше платят за содержание и ремонт жилья. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На втором месте по подорожанию – уборка мусора. Стоимость этой услуги подорожала на 17%. Также прибавили в цене:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Например:

электроэнергия;

горячая вода и отопления.

Более того, природный газ даже подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.

Что произошло с ценами в течение последнего месяца

С марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине практически не изменилась. Правда, на некоторые отдельные услуги расценки, все же, пересмотрели:

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%;

водоснабжение подешевело на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

С марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине практически не изменилась Фото: Госстат

Стоимость электроэнергии изменится летом

Тарифы на электроэнергию, по словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцев, будут пересмотрены с 1 июня или с 1 июля 2023 года. По его словам, энергокомпании сейчас работают себе в убыток, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, которые бы позволили восстановить энергосистему.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в частности повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — говорит он.

Напомним, до конца весны, согласно решению Кабмина от 25 апреля, украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

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