В Украине резко подорожал популярный фрукт: в чем причина

Как отмечают аналитики, нынешняя стоимость яблок в Украине в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Ожидается, что цены продолжат расти.

Цены на яблоки в Украине выросли более чем на 20% в связи с завершением сезона и задержкой нового урожая. Об этом сообщил проект EastFruit.

Как отмечают аналитики большинство украинских поставщиков заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок. В связи с этим предприниматели, у которых еще остались запасы данного фрукта, резко подняли ценники.

Так, за последнюю неделю стоимость яблок в Украине подскочила в среднем на 23% и теперь составляет примерно 15-22 грн/кг.

Еще одним фактором, повлиявшим на подорожание фруктов, стали затяжные весенние холода. Из-за низких температур поступление на рынок ранних яблок задерживается.

По данным аналитиков, нынешние цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем весной прошлого года. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост их стоимости до тех пор, пока в продажу не поступят партии нового яблочного урожая.

Напомним, что по данным главы аграрного комитета Верховной Рады Александра Гайду, стоимость продуктов в Украине будет снижаться, примерно, до середины лета. Это связано с увеличением предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшением спроса населения.

При этом в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН констатировали, что глобальные цены на продовольствие демонстрируют признаки роста. В предыдущий раз подорожание продуктов наблюдалось в 2022 году из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Мы также писали о том, что компания ООО "Актив компании", из-за которой Министерство обороны Украины попало в скандал с закупками яиц для ВСУ по завышенным ценам, начала продавать втридорога яблоки.