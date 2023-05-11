Овощи остаются дорогими: в Раде рассказали, стоит ли ожидать дешевых продуктов

Цены на некоторые продукты в Украине выросли за год в несколько раз. Но, как рассказал глава аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду, подорожание скоро прекратится.

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Пасхальные праздники ужа давно закончились, поэтому в Украине с начала мая, как и ожидалось, дешевеют яйца. На очереди — свекла и лук. Об этом сообщил глава аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду.

По его словам, стоимость продуктов в Украине будет снижаться, примерно, до середины лета. Это связано с увеличением предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшением спроса населения.

"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Существенно ли упадут цены на продукты – сказать трудно, ведь логистика значительно подорожала во время войны. Но есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсонской области. А это может повлиять и на уменьшении цен на эти продукты", – рассказал политик.

Он добавил, что в 2023 году снова будут выращивать овощи в Одесской области, в центральных и западных регионах. Все это тоже может повлиять на снижение цен на овощи и фрукты.

"Ожидаем, что цена на гречку сохранится на том уровне, что и сейчас, ведь и в этом году аграрии увеличивают выращивание и производство этой культуры", – подчеркнул Александр Гайду.

Напомним, 13 апреля в Украине цены на популярные овощи побили все рекорды. Особенно прибавили в цене морковь, лук и томаты. Тем временем, как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, Украина уже прошла дефицит овощей борщового набора. Но цены изменятся только после сбора урожая.

По его словам, уже сейчас можно четко зафиксировать два тренда в контексте выращивания овощей, которые дают позитивную тенденцию: это деоккупация и увеличение уже существующих угодий.

Ранее Фокус рассказывал, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года, выросли на 17,9%.