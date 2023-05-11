Овочі залишаються дорогими: у Раді розповіли, чи варто очікувати на дешеві продукти

Ціни на деякі продукти в Україні зросли за рік у кілька разів. Але, як розповів голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, подорожчання незабаром припиниться.

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Великодні свята давно закінчилися, тому в Україні з початку травня, як і очікувалося, дешевшають яйця. На черзі — буряк та цибуля. Про це повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду.

За його словами, вартість продуктів в Україні знижуватиметься приблизно до середини літа. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду, а також зменшенням попиту населення.

"Молода картопля, капуста, морква та буряк — все це наприкінці травня, на початку червня може піти в ціні на спад, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Чи істотно впадуть ціни на продукти — сказати важко, адже логістика значно подорожчала під час війни. Але є надія, що цього року буде більше фруктів, овочів та баштанних із деокупованих районів Херсонської області. А це може вплинути і на зменшення цін на ці продукти", – розповів політик.

Він додав, що у 2023 році знову вирощуватимуть овочі в Одеській області, у центральних та західних регіонах. Все це також може вплинути на зниження цін на овочі та фрукти.

"Очікуємо, що ціна на гречку збережеться на тому рівні, що і зараз, адже і цього року аграрії збільшують вирощування та виробництво цієї культури", – наголосив Олександр Гайду.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні ціни на популярні овочі побили усі рекорди. Особливо додали в ціні морква, цибуля та томати. Тим часом як заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, Україна вже пройшла дефіцит овочів борщового набору. Але ціни зміняться лише після збирання врожаю.

За його словами, вже зараз можна чітко зафіксувати два тренди у контексті вирощування овочів, які дають позитивну тенденцію: це деокупація та збільшення вже існуючих угідь.

Раніше Фокус розповідав, що споживчі ціни в Україні за підсумками квітня 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%.