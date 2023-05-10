Інфляція в Україні сповільнюється: що відбувається з цінами
Інфляція в Україні з початку 2023 року продовжує сповільнюватись. У Державній службі статистики показали, що відбувається із цінами зараз.
Споживчі ціни в Україні за підсумками квітня 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%. Але це значно менше, ніж річна інфляція, яка минулого місяця була зафіксована на рівні 21,3%. Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,2% (у березні – 1,5%, у лютому – 0,7%, у січні – 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,2%.
Продукти харчування протягом року подорожчали на 21,7%. Найбільше подорожчали яйця – на 129,3% та овочі – 27,9%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів збільшилася на 17,6%, а на одяг та взуття на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,0%.
Інші товари та послуги теж додали в ціні. Наприклад:
- предмети домашнього вжитку та побутова техніка – подорожчали на 20,1%;
- охорона здоров'я – на 12,1%;
- транспорт – на 23,6% (у тому числі паливо – на 24,2%);
- зв'язок – на 11,1%;
- відпочинок та культура — на 11,5%;
- освіта – на 9,6%;
- ресторани та готелі — на 21,9%.
Тим часом, в Нацбанку повідомляють, що в Україні намітився стійкий дезінфляційний тренд, в рамках якого можна прогнозувати подальше зниження цін.
При цьому регулятор прогнозує, що в 2024 році ситуація в економіці покращає ще більше — інфляція буде на рівні 9,6% (тобто повернеться до однозначної кількості), а зростання ВВП може досягти 6,4%.
Раніше Фокус пояснював, наскільки сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).
Також нещодавно стало відомо, що глобальні ціни на продовольство вперше після піку у 2022 році демонструють ознаки зростання.