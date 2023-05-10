Инфляция в Украине замедляется: что происходит с ценами

Инфляция в Украине с начала 2023 года продолжает замедляться. В Государственной службе статистики показали, что происходит с ценами сейчас.

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Потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года, выросли на 17,9%. Но это значительно меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,2% (в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,2%.

Как менялись потребителькие цены в Украине Фото: Госстат

Продукты питания за год подорожали на 21,7%. Больше всего подорожали яйца — на 129,3% и овощи — 27,9%. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий увеличилась на 17,6%, а на одежду и обувь на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,0%.

Другие товары и услуги тоже прибавили в цене. Например:

предметы домашнего обихода и бытовая техника — подорожали на 20,1%;

здравоохранение — на 12,1%;

транспорт — на 23,6% (в том числе топливо — на 24,2%);

связь — на 11,1%;

отдых и культура — на 11,5%;

образование — на 9,6%;

рестораны и гостиницы — на 21,9%.

С начала 2023 года цены в Украине выросли на 3,2%. Фото: Госстат

Тем временем в Нацбанке сообщают, что в Украине наметился стойкий дезинфляционный тренд, в рамках которого можно прогнозировать дальнейшее снижение цен.

При этом регулятор прогнозирует, что в 2024 году ситуация в экономике улучшится еще больше — инфляция будет на уровне 9,6% (то есть вернется к однозначному числу), а рост ВВП может достичь 6,4%.

Ранее Фокус объяснял, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).

Также недавно стало известно, что глобальные цены на продовольствие впервые после пика в 2022 году демонстрируют признаки роста.