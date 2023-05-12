Врачам из зоны боевых действия подняли зарплату: в Минздраве назвали сумму

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, медицинские сотрудники вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью, чтобы помочь защитника, за что должны быть вознаграждены.

Украинское правительство обязало повысить заработную плату медикам на прифронтовых территориях, а также в зоне активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 12 мая.

Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медсестер, а также других представителей медицинской сферы, которые работают в опасных условиях и ежедневно рискуют жизнью.

Какая зарплата будет у медиков?

В соответствии с указом Министерства реинтеграции, за работу на территориях активных боевых действий был установлен следующий уровень зарплаты:

28 тысяч гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

— для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения; 18 тысяч гривен – для медсестер и медбратов;

– для медсестер и медбратов; 9 тысяч гривен – для младших медработников.

На прифронтовых территориях сумма выплат будет отличаться:

23 тысячи гривен врачам, фармацевтам, профессионалам в области здравоохранения и профессионалам с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

врачам, фармацевтам, профессионалам в области здравоохранения и профессионалам с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения; 15 500 тысяч гривен медсестрам и медбратам;

медсестрам и медбратам; 8 тысяч гривен младшим медработникам.

При помощи такого решения, как отметил глава ведомства Виктор Ляшко, правительство сделало еще один шаг к тому, чтобы сохранить кадровый потенциал на опасных местностях. Медики продолжают работать в условиях, которые могут навредить их жизни, поэтому это должно быть вознаграждено соответственно.

"Регулярно посещая прифронтовые области, имел возможность не раз собственными глазами увидеть, в каких условиях приходится работать нашим медицинским работникам. Не перестаю искренне удивляться их героизму и преданности своему делу – спасать людей в любых условиях: под обстрелами, во время ракетных ударов, атак врага. Благодарю каждого, кто надежно держит медицинский фронт", — отметил Виктор Ляшко.

Действовать нововведение будет лишь на тех медиков, которые подписали контракт с Национальной службой здоровья.

Напомним, 3 апреля сообщалось, сколько зарабатывали украинские медики в 2022 году. По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в прошлом году правительство обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий.