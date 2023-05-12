Врачам из зоны боевых действия подняли зарплату: в Минздраве назвали сумму

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, медицинские сотрудники вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью, чтобы помочь защитника, за что должны быть вознаграждены.

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Украинское правительство обязало повысить заработную плату медикам на прифронтовых территориях, а также в зоне активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 12 мая.

Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медсестер, а также других представителей медицинской сферы, которые работают в опасных условиях и ежедневно рискуют жизнью.

Какая зарплата будет у медиков?

В соответствии с указом Министерства реинтеграции, за работу на территориях активных боевых действий был установлен следующий уровень зарплаты:

28 тысяч гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

— для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения; 18 тысяч гривен – для медсестер и медбратов;

– для медсестер и медбратов; 9 тысяч гривен – для младших медработников.

На прифронтовых территориях сумма выплат будет отличаться:

23 тысячи гривен врачам, фармацевтам, профессионалам в области здравоохранения и профессионалам с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

врачам, фармацевтам, профессионалам в области здравоохранения и профессионалам с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения; 15 500 тысяч гривен медсестрам и медбратам;

медсестрам и медбратам; 8 тысяч гривен младшим медработникам.

При помощи такого решения, как отметил глава ведомства Виктор Ляшко, правительство сделало еще один шаг к тому, чтобы сохранить кадровый потенциал на опасных местностях. Медики продолжают работать в условиях, которые могут навредить их жизни, поэтому это должно быть вознаграждено соответственно.

"Регулярно посещая прифронтовые области, имел возможность не раз собственными глазами увидеть, в каких условиях приходится работать нашим медицинским работникам. Не перестаю искренне удивляться их героизму и преданности своему делу – спасать людей в любых условиях: под обстрелами, во время ракетных ударов, атак врага. Благодарю каждого, кто надежно держит медицинский фронт", — отметил Виктор Ляшко.

Действовать нововведение будет лишь на тех медиков, которые подписали контракт с Национальной службой здоровья.

Напомним, 3 апреля сообщалось, сколько зарабатывали украинские медики в 2022 году. По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в прошлом году правительство обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий.