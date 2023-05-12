Лікарям із зони бойових дій підняли зарплату: у МОЗ назвали суму

За словами голови відомства Віктора Ляшка, медичні співробітники змушені щодня ризикувати своїм життям, аби допомогти захисникам, за що мають бути винагороджені.

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Український уряд зобов'язав підвищити заробітну плату медикам на прифронтових територіях, а також у зоні активних бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я 12 травня.

Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медсестер, а також інших представників медичної сфери, які працюють у небезпечних умовах та щодня ризикують життям.

Яка зарплата буде у медиків?

Відповідно до указу Міністерства реінтеграції, за роботу на територіях активних бойових дій було встановлено такий рівень зарплати:

28 000 гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

— для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я; 18 000 гривень — для медсестер та медбратів;

— для медсестер та медбратів; 9 000 гривень — для молодших медпрацівників.

На прифронтових територіях сума виплат відрізнятиметься:

23 000 гривень лікарям, фармацевтам, професіоналам у галузі охорони здоров'я та професіоналам з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

лікарям, фармацевтам, професіоналам у галузі охорони здоров'я та професіоналам з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я; 15 500 гривень медсестрам та медбратам;

медсестрам та медбратам; 8 000 гривень молодшим медпрацівникам.

За допомогою такого рішення, як зазначив голова відомства Віктор Ляшко, уряд зробив ще один крок для того, щоб зберегти кадровий потенціал на небезпечних місцевостях. Медики продовжують працювати в умовах, які можуть зашкодити їхньому життю, тому це має бути винагороджено відповідно.

"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав можливість не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їх героїзму та відданості своїй справі – рятувати людей у будь-яких умовах: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт", — зазначив Віктор Ляшко.

Діятиме нововведення лише на тих медиків, які підписали контракт із Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, скільки заробляли українські медики у 2022 році. За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмолічева, минулого року уряд забезпечив стабільне фінансування сфери охорони здоров'я, зокрема програми медичних гарантій.