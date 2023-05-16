Пенсионная реформа: в Минфине объяснили, почему Украине лучше отложить эту идею

Министр финансов Сергей Марченко поддерживает идею пенсионной реформы, но в тоже время считает, что с ее реализацией торопиться не стоит.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что украинскому правительству стоит повременить с внедрением пенсионной реформы. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes 15 мая 2023 года.

Так, по его словам, до полномасштабного вторжение он всецело поддерживал идею и даже помогал ее продвигать. Сейчас "концептуально" Минфин поддерживает реформу, но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей.

"Есть вопрос о времени, когда это может быть имплементировано, учитывая фокус на вопросах безопасности страны и достаточно высокую инфляцию. Мы осторожны с точки зрения, будут ли у нас ресурсы на реформу в ближайшее время", — рассказал Сергей Марченко.

Но принимать ли закон о пенсионной реформе уже сейчас, должны решать депутаты, добавил министр финансов.

Напомним, чтобы запустить накопительную систему (второй уровень) необходимо принятие специального законопроекта, где прописаны детали функционирования такого уровня, размер взносов, а также вопросы надлежащего контроля за структурами-участниками накопительного уровня. Но пока парламент такой законопроект не принял. Об этом пишет Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты".

Пока что экспертная среда и народные депутаты ведут обсуждение законопроекта №2683, как основного, который, возможно, будет доработан и принят парламентом.

Зачем нужна пенсионная реформа

В начале 2023 года замминистра социальной политики Дария Марчак озвучила несколько причин, почему для украинцев важна пенсионная реформа. Во-первых, накопительная система нужна, потому как соотношение работающих и пенсионеров сейчас составляет 1 к 1. Это слишком мало для обеспечения достойных пенсионных выплат.

Во-вторых, в Украине ускоряются темпы уменьшения коэффициента замещения. То есть, какой процент текущей зарплаты будет в будущем обеспечивать пенсионная выплата.

"Нам уже сейчас нужно думать, как урегулировать пенсионные вопросы и проблемы в будущем, и какие системные решения мы будем предлагать. Собственно введение накопительной пенсионной системы — одно из системных решений", — отметила она.

Напомним, ранее Фокус разбирался, что изменится, если в Украине завтра введут накопительную пенсионную систему.