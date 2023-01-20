Пенсионная реформа: украинцам объяснили, почему она нужна именно сейчас (видео)

Правительство продолжает разрабатывать второй уровень пенсионной реформы, которая предполагает запуск накопительной системы. Ее запуск необходим по двум причинам.

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Украинское правительство продолжает активно работать над внедрением второго уровня пенсионной системы – накопительного. Реформа пенсионной системы в стране назревала уже давно сразу по нескольким причинам, рассказала в эфире телемарафона замминистра социальной политики Дария Марчак.

Она объяснила, что во-первых, накопительная система нужна, потому как соотношение работающих и пенсионеров сейчас составляет 1 к 1. Это слишком мало для обеспечения достойных пенсионных выплат.

"В 2022 году один официально один трудоустроенный гражданин в Украине содержал с помощью солидарной пенсионной системы одного пенсионера. Это значит, что мы либо должны платить очень низкие пенсии, либо платить очень высокий единый социальный взнос. Фактически, в нормальной ситуации на одного пенсионера должно быть хотя бы б два–три человека работающих", – отметила Марчак.

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По ее словам, такое снижение соотношения количества работающих украинцев к количеству пенсионеров становится угрожающим. К тому же тенденция ухудшились в результате войны, ведь многие трудоспособные украинцы уехали за границу.

Во-вторых, в Украине ускоряются темпы уменьшения коэффициента замещения. То есть, какой процент текущей зарплаты будет в будущем обеспечивать пенсионная выплата.

"Нам уже сейчас нужно думать, как урегулировать пенсионные вопросы и проблемы в будущем, и какие системные решения мы будем предлагать. Собственно введение накопительной пенсионной системы — одно из системных решений", — подчеркнула Дария Марчак.

Тем временем, чтобы запустить накопительную систему (второй уровень) необходимо принятие специального законопроекта, где прописаны детали функционирования такого уровня, размер взносов, а также вопросы надлежащего контроля за структурами-участниками накопительного уровня. Но пока парламент такой законопроект не принял. Об этом пишет Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты".

Сейчас экспертная среда и народные депутаты ведут обсуждение законопроекта №2683, как основного, который, возможно, будет доработан и принят парламентом.

"Основным рассматривается доработанный законопроект №2683, а также еще несколько законопроектов, поданных депутатами. Ранее запланированный размер взносов в размере 2% от работника и работодателя неприемлем для текущей ситуации. Скорее всего, эта цифра будет уменьшена до 1% в течение первого года внедрения реформы и дополнительным взносом 1% со стороны государства с постепенным дальнейшим увеличением на полпроцента каждого следующего года", — сообщил Фокусу Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

Ранее Фокус рассказывал, что согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине должны ежегодно индексироваться с 1 марта. Но в 2023 году перерасчет пенсий может не состояться из-за нехватки денег в государственном бюджете.

Также напомним, что средняя пенсия украинцев по итогам 2022 года сократилась на 8,5%. Причина: полномасштабное вторжение России и последовавшая за этим инфляция.