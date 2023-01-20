Пенсійна реформа: українцям пояснили, чому вона потрібна саме зараз (відео)

Уряд продовжує розробляти другий рівень пенсійної реформи, що передбачає запуск накопичувальної системи. Її запуск потрібен із двох причин.

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Український уряд продовжує активно працювати над запровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. Реформа пенсійної системи в країні назрівала вже давно одразу з кількох причин, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Вона пояснила, що, по-перше, накопичувальна система потрібна, тому що співвідношення працівників та пенсіонерів зараз становить 1 до 1. Це надто мало для забезпечення гідних пенсійних виплат.

"У 2022 році один офіційно один працевлаштований громадянин в Україні утримував за допомогою солідарної пенсійної системи одного пенсіонера. Це означає, що ми або маємо сплачувати дуже низькі пенсії, або сплачувати дуже високий єдиний соціальний внесок. Фактично, у нормальній ситуації на одного пенсіонера має бути хоча б дві-три людини, які працюють", — зазначила Марчак.

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За її словами, таке зниження співвідношення кількості робочих українців до кількості пенсіонерів стає загрозливим. До того ж тенденція погіршилася внаслідок війни, адже багато працездатних українців виїхали за кордон.

По-друге, в Україні прискорюються темпи зменшення коефіцієнта заміщення. Тобто який відсоток теперішньої зарплати в майбутньому забезпечуватиме пенсійна виплата.

"Нам уже зараз потрібно думати, як врегулювати пенсійні питання та проблеми в майбутньому, і які системні рішення ми пропонуватимемо. Власне запровадження накопичувальної пенсійної системи — одне із системних рішень", — наголосила Дарія Марчак.

Тим часом, щоб запустити накопичувальну систему (другий рівень), необхідно ухвалення спеціального законопроєкту, де прописані деталі функціонування такого рівня, розмір внесків, а також питання належного контролю за структурами-учасниками накопичувального рівня. Але поки що парламент такий законопроект не ухвалив. Про це пише Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати".

Наразі експертне середовище та народні депутати ведуть обговорення законопроєкту №2683, як основного, який, можливо, буде доопрацьовано та прийнято парламентом.

"Основним розглядається доопрацьований законопроект №2683, а також ще кілька законопроектів, поданих депутатами. Раніше запланований розмір внесків у розмірі 2% від працівника та роботодавця неприйнятний для поточної ситуації. Найімовірніше, цю цифру буде зменшено до 1% протягом першого року впровадження реформи та додатковим внеском 1% з боку держави з поступовим подальшим збільшенням на пів відсотка кожного наступного року", — повідомив Фокусу Григорій Овчаренко, директор з управління активами групи ICU.

Раніше Фокус розповідав, що згідно зі статтею 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсії в Україні мають щороку індексуватися з 1 березня. Але у 2023 році перерахунок пенсій може не відбутися через брак грошей у державному бюджеті.

Також нагадаємо, що середня пенсія українців за підсумками 2022 року скоротилася на 8,5%. Причина: повномасштабне вторгнення Росії і інфляція, що послідувала за цим.