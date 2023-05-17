Еще 72 компании: у Новинского арестовали новые активы, спрятанные на Кипре, — СМИ

По данным журналистов, бизнесмен, узнав о санкциях, пытался обойти ограничения, создав кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал свои активы.

Столичный суд арестовал корпоративные права 72 компаний, которые связаны с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского. Они контролировались через ООО "Смарт Холдинг" или аффилированные офшорные фирмы, сообщило 16 мая издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Шевченковского райсуда.

В списке оказались корпоративные права компаний:

"Укргаздобыча".

"Арконы Газ-Энергии".

"Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн)".

"Запорожсталь".

"Каметсталь".

Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи.

Кроме того, арест наложен на корпоративные права угледобывающих предприятий в "Покровской угольной группе", а также доли в "Метинвест Холдинг".

Отмечается, что узнав о санкциях, Вадим Новинский пытался обойти ограничения, создав кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал указанные выше активы.

Помогали ему в этом как граждане Украины (например нотариусы, которые узаконили данные сделки), так и граждане Кипра, осуществляющие свою деятельность в России.

Напомним, в начале 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского.

2 апреля экс-нардепа Верховной Рады IX созыва Вадима Новинского заметили в Цюрихе. Он побывал на службе в одном из крупнейших русских православных храмов города.

Уже 13 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество Вадима Новинского. Сообщалось, что список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

А в начале мая были арестованы новые активы бизнесмена. Как сообщили в СБУ, общая стоимость арестованного имущества и активов составляет более 10,5 миллиарда гривен и включает 230 объектов недвижимости.